Son olarak Spider-Man No Way Home filminde gördüğümüz Dr. Strange'in ikinci filmi geliyor. Spider-Man filminde yaşananlardan sonra çıkacak olan film, sevenleri tarafından şimdiden büyük ilgi duydu. Peki Dr. Strange 2: Çoklu Evren ne zaman çıkacak?

Birinci filmde; başarılı bir cerrahın geçirdiği trafik kazası sonucunda elindeki sinirleri zarar görür. Bu hasar sonucunda cerrah Stephen Vincent Strange mesleğini yapamaz. Bu durum onun için son demektir. Fakat karşılaştığı eski bir arkadaşının tavsiyesi onun tüm ümitlerini yeniden yeşertir. Tibet'te yaşayan Ancient One adındaki büyücü, başlarda onun için bir anlam ifade etmese de geleceğini bu büyücü ile çizmeye başlar.

Birinci filmdeki etkileyici konu ve beklenmedik son ile filmin ikinci filmi oldukça merak edildi. Son olarak Spider-Man No Way Home filminde kritik rolüyle yeni çıkacak olan film de işaret edilmişti. İzleyiciler tarafından ikinci film bu sahneler ile daha da çok merak edildi. Dr. Strange 2 filminin fragmanının da yayınlanmasının ardından filmin yayın tarihi için geri sayım başlandı. Peki Dr. Strange 2 filminin konusu nedir?

Dr. Strange 2 Film Konusu

Yayınlanan fragmanda görüldüğü üzere, Dr. Strange'in Spider-Man filminde yaptığı hatanın sonuçları kötü oldu. Çok evrenin görüldüğü filmde Dr. Strange ve yardım aldığı Wanda kötü karakterler ile savaş haline girdi. Fakat Dr. Strange ve Wanda'nın bir de kötü karakterlerinin görülmesi izleyicileri heyecanlandırdı.

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Dr. Strange 2 Oyuncuları

Benedict Cumberbatch - Dr. Strange

Elizabeth Olsen - Wanda

Xochitl Gomez - America Chaves

Patrick Stewart - Charles Xavier

Benedict Wong - Wong

Chiwetel Ejiofor - Baron Mordo

Rachel McAdams - Cristine Palmer

Yayınlandığı fragman sonrasında filmin çıkış tarihi daha çok merak edilmeye başlandı. Filme duyulan ilgi değişen dünya üzerine birlikte daha çok arttı. İzleyicilerin tahmin edilmeyecek şekilde hazırlanmış ve son derece merak uyandıran filmle alakalı görüşleri de şimdiden sosyal medyada gündem haline geldi. Korku filmi niteliği taşıdığı da söylenen filmin çıkış tarihi ise en çok merak edilenler arasıne girdi. Peki Dr. Strange 2: Çoklu Evren ne zaman çıkacak?

Dr. Strange 2: Çoklu Evren Ne Zaman Yayınlanacak

Filmin yayın tarihi belli oldu! Fragmanının yayınlanmasının üzerine daha fazla merak edilen filmin yayın tarihi Netflix tarafından açıklandı. Dr. Strange 2: Çoklu Evren 6 Mayıs 2022 tarihinde vizyona girecek.