A101 marketlerde büyük indirim fırsatları başladı. Domatesin Kilosu 12 TL'e Düştü! A101 Haftanın Yıldızları Fırsatları Başladı! A101'de Meyve ve Sebzede Büyük İndirim Şimdi Başladı!

A101 marketlerde büyük indirim fırsatları başladı. A101 haftanın yıldızları indirim kapsamında birçok meyve ve sebzede indirimler başladı. Son günlerde meyve ve sebzede artan fahiş fiyatlar sonrasında gündemde sık sık eleştiri konusu olurken A101 marketler büyük indirimi başlattı. Buna göre ise meyve ve sebzede ciddi indirimler raf etiketlerine yansıdı.

Türkiye'nin en fazla tercih ve ziyaret edilen toptan perakende satış mağazalarından birisi olan A101 marketlerde haftanın yıldızları indirimi başladı. Meyve ve sebzelerde yaz aylarına doğru fiyat indirimlerinin raf etiketlerine yansıması beklenirken beklenen haber geldi. Domatesin kilosu 12 TL'e düşerken vatandaşlar diğer meyve ve sebze fiyatlarını da merak ediyor. Detayları ise Gürses Gazetesi'nde öğreniyor. İşte A101 meyve ve sebze fiyatları..

A101 HAFTANIN YILDIZLARI İNDİRİMLERİ

A101 marketlerde haftanın yıldızları indirimi kapsamında birçok meyve ve sebze ürününde ciddi indirimler başladı. Geçtiğimiz hafta domatesin kilosu 25 TL'den alıcı bulurken bu hafta sonu ise haftanın yıldızları indirimi raf etiketlerine yansıdı. İşte buna göre ise A101 marketlerde ki domates, soğan, patates, salatalık gibi birçok ürünün fiyatları..

A101 marketlerde;

Patates kg fiyatı 4,95 TL

Soğan kg fiyatı 3,95 TL

Portakal kg fiyatı 4,95 TL

Muz yerli kg fiyatı 13,95 TL

Domates kg fiyatı 11,95 TL

Mandalina kg fiyatı 5,95 TL

Limon kg fiyatı 5,45 TL

Maydonoz adet fiyatı 5,95 TL

Elma starking kg fiyatı 7,95 TL

Çarliston biber 300 gr paket fiyatı 13,95 TL

Domates salkım kg fiyatı 19,90 TL

Svri biber 300 gr paket fiyatı 12,45 TL

Muz ithal kg fiyatı 19,95 TL

Kıvırcık marul adet fiyatı 8,95 TL

Salatalık kg fiyatı 9,45 TL