Ekonomi piyasalarına dair yaptığı yorumlar ve tahminler ile dikkat çeken isimlerden biri olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altına ilişkin tahminlerini güncelledi. İşte uzman ismin açıklamalarına ilişkin haberin ayrıntıları…

2021 yılının eylül ayından itibaren yükselmeye başlayan dolar kuru, aralık ayına girildiğinde hem kendi rekor seviyesi olan 18 TL’yi görmüş hem de beraberinde euro kurunun ve altın fiyatlarının da tarihi seviyeleri görmesine sebep olmuştu.

Yeni dönmede ortaya çıkan Rusya- Ukrayna savaşı sebebi ile artan enflasyona rağmen kurların ve altın fiyatlarının aralık ayındaki gibi yükselmemesi dikkatlerden kaçmadı. Gündelik hayatın günden güne pahalılaşması ancak doların 14 TL, euronun 16 TL ve gram altının 900 TL seviyelerinden işlem görmesi vatandaşların kafasını karıştırdı. Ülke ekonomisine ve kendi bütçelerine dair ileri vadeli fikir sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bu karmaşık durum karşısında uzman yorumlarına sığındılar. Bu noktada devreye giren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların durumuna ve ileri vadeli hareketlere yönelik açıklamalarda bulundu.

“Doların Fiyatı Normal Değil!”

Piyasalara dair yaptığı güncel yorumlar sayesinde vatandaşlar tarafından en çok takip edilen uzmanlardan biri olan İslam Memiş, piyasaların güncel durumuna dair bilgiler verdi. Memiş, giderek artan enflasyona ve değer kazanan borsaya karşın doların yükselmemesine dikkat çekti. Memiş, bu durumun sağlıklı bir yöntem olmadığını ve doların bu baskılamasının daha kötü bir patlamaya sebep olacağını ifade etti.

Altın Fiyatında Şok Tahmin!

Geride bıraktığımız yılın aralık ayında bin 82 TL seviyesine kadar yükselten ve piyasaları alt üst eden gram altın, yapılan piyasa müdahaleleri ve kabine kararları sonrasında 600 TL seviyesine kadar gerilemişti. Yeni yıla girilmesi ile birlikte 700-800 TL bandına yükselen ve Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile 900 TL seviyesinin üzerine çıkan gram altın, dalgalı hareketler sergilemeye devam ediyor.

Gram altına ilişkin tahminlerde bulunan Uzman İslam Memiş, yılsonunda gram altının bin 450 TL’ye kadar yükseleceğini düşündüğünü ifade etti.

Mayıs Ayı Fırtına Ayı!

Piyasaları değerlendirmeye devam eden Uzman İslam Memiş, nisan ayının kısmen durgun olarak değerlendirilebileceğini asıl kıyametin mayıs ayından sonra kopacağını iddia etti.

Gursesgazetesi yatırım tavsiyesi vermez. Haberde yer alan ifadeler, piyasa uzmanlarının yorumlarına aittir.