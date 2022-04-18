İsabetli piyasa tahminleri ile dikkat çeken Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altınla ilgili yorumları ile bir kere daha gündem oldu! ‘’Dolar 50 TL olacak!’’

İsabetli piyasa tahminleri ile dikkat çeken Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altınla ilgili yorumları ile bir kere daha gündem oldu! ‘’Dolar 50 TL olacak!’’

Ekonomide son dönemde döviz kurunda yaşanan sert hareketler yatırımcıları endişelendirmeye devam ederken, ekonomide de negatif etki yaratıyor. Dolar yatırımcısı ise doğru zamanda en iyi al – sat işlemini gerçekleştirmek için adeta fırsat kovalıyor. Piyasa tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer ise yatırımcıları korutan açıklamaları ile gündem oldu. Dolarda yaşanacak krizin detaylarını paylaşan Geçer, tartışma yaratacak bir tahminde bulundu.

Selçuk Geçer Dolar Yorumu ile Herkesi Uyardı!

Tartışma yaratan açıklamaları ile piyasaların nabzını tutan Selçuk Geçer, yine bomba gibi bir iddia ile öne çıkmayı başardı. Özellikle döviz yatırımı olanlara karşı önemli detayları paylaşan Selçuk Geçer, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından para basılmaya başlanacağını ifade eden Geçer, herkesin dövizle iş yapmaya başlaması halinde ekonominin çökme tehlikesi yaşayacağını ifade etti.

Öte yandan ihracatın yüzde 40’ına el konulmasıyla ihracatçının da ülkeye gelmesinin engelleneceği aktarıldı. Bu unsura bağlı olarak döviz sıkışıklığına bağlı olarak ciddi bir kur krizinin ortaya çıkacağı aktarılmıştır. Sonbahar aylarında enflasyon tırmanışı ile geçen yıllardan çok daha kötü sonuçlar elde edilebileceğinin altını çizdi. Tüm bunların sonucu olarak doların 50 TL bile olabileceğini söyleyen Geçer, böyle giderse Türkiye’nin büyük bir krize girebileceğine işaret etti.

18 Nisan Pazartesi Dolar/TL Ne Kadar?

18 Nisan Pazartesi günü itibariyle dolar/TL 14 lira bandında hareketine devam ediyor. Son dönemde dolar kurunda yaşanan sert hareketler sonrasında yeni önlemler ile nispeten tansiyonu düşse de yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar 14,64 TL seviyesinde ilerlerken, euro/TL paritesinde ise 15,80 TL seviyesi görüldü. Uzmanların döviz kuru hakkında tahminleri ise piyasalarda riskli bir hareketin görülemeye devam ettiğini ortaya koydu.

‘'gursesgazetesi.com hiçbir yatırım tavsiyesi vermez. Yatırım danışmanlığında yetkili kuruluş değildir. gursesgazetesi.com' un kaynağı uzman yorumları ve piyasa verileridir."