BOTAŞ'tan yapılan açıklamalar dahilinde doğalgaza 1 Nisan 2022 itibari ile %35 zam gerçekleştirildi. Mesken aboneliklerinde vatandaşlar artık doğalgaz kullanımlarında %35 daha fazla ödeme yapacaklar. Doğalgaz yeni zammı ile birlikte vatandaşlar tepki gösterirken zammın geri çekilmeyeceği açıklandı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

BOTAŞ'tan yapılan açıklamalar dahilinde doğalgaza 1 Nisan 2022 itibari ile %35 zam gerçekleştirildi. Mesken aboneliklerinde vatandaşlar artık doğalgaz kullanımlarında %35 daha fazla ödeme yapacaklar. Doğalgaz yeni zammı ile birlikte vatandaşlar tepki gösterirken zammın geri çekilmeyeceği açıklandı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Doğalgaz'a son 1 yılda %150'in üzerinde gelen zamlar ile birlikte vatandaşların bileği büküldü. Ocak 2022 itibariyle doğalgaza yapılan şok zam ile birlikte vatandaşlar faturalarını ödemekte problem yaşarken sonrasında ise zamları geri çekmişti. 1 Nisan 2022 itibari ile geri çekilen Ocak zamları tekrar faturalara yansıyacak. Vatandaşlar artık doğalgaz faturalarında ekstra %35 zamlı ödeme gerçekleştirmeleri gerekecek.

BOTAŞ AÇIKLADI %35 ZAM GELDİ!

BOTAŞ bugün açıkladı. Doğalgaz zammı kesinleşti. 1 Nisan itibari ile doğalgaz zammı %35 olarak belirtildi. İşte yapılan o açıklama..

"Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu"

VATANDAŞA %76 ORANINDA DESTEK SAĞLANMIŞTIR

Avrupa piyasalarında artan enerji fiyatları ile birlikte zam sonrasında ise BOTAŞ açıklamalarına devam etti. İşte o açıklamalar..

"1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 ve konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 35 artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğal gazın her bir metreküpüne devletimiz tarafından yüzde 70 destek verilmeye devam edilecektir."