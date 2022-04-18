Vatandaşlar, 2022 için hac kontenjanı açıklamalarını bekliyordu. Son dakika açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Eli Erbaş'tan geldi. Erbaş 2022 yılı için hac kontenjanını açıkladı. Peki; 2022 hac kontenjanı kaç kişilik? 2022 yılında kaç kişi hacca gidebilecek? İşte Diyanet'in açıkladığı rakam...

Vatandaşlar 2022 yılı için Hac kontenjanlarının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. Pandemi nedeniyle iki yıldır hac ziyaretlerinin yapılamaması, tüm dünyadan müslüman vatandaşları üzüyordu. Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ziyaretlerini tekrar kabul etmeye başlayacağını açıklaması üzerine vatandaşlar heyecanla 2022 hac kontenjanlarını beklemeye başladı.

Açıklama bugün, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş bu yıl hacca kaç kişinin gidebileceğini açıkladı. Vatandaşlar, internette açıklamaya ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Peki; 2022 yılı hac kontenjanları kaç kişilik? Kimler hacca gidebilecek? Bir önceki yıl kurada adı çıkanlar bu yıl hacca gidebilecek mi?

2022 Hac Kontenjanları Kaç Kişilik?

Son iki yıldır Suudi Arabistan'ın kararları nedeniyle vatandaşların hac ziyareti yapamaması durumu son buldu. Geçtiğimiz günlerde hac fiyatlarına ilişkin açıklamaların ilerleyen günlerde yapılacağını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün bir son dakika açıklaması ile 2022 hac kontenjanlarını Twitter'dan resmen duyurdu. Peki; 2022 hac kontenjanları kaç kişilik? 2022 yılında hacca kaç kişi gidebilecek?

2022 hac kontenjanlarını Twitter'dan duyuran Erbaş;

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah.

19 Nisan’da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız.” ifadelerini içeren bir açıklama Tweet'i paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın bu Tweet'i sonrasında 37 bin 770 hacı adayının ibadetlerini gerçekleştirilebileceği kesinleşti. Tweet'in ardından pek çok vatandaş, pandemi nedeniyle kurada adı çıkmasına rağmen hac ziyaretlerini gerçekleştiremeyen vatandaşların bu yıl hacca gidip gidemeyeceğini araştırmaya başladı.

Geçmiş Dönemlerde Kurada İsmi Çıkanlar Bu Yıl Hacca Gidebilecek Mi?

Ali Erbaş tarafından paylaşılan Tweet'te bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama ya da söylem bulunmasa da geçmiş dönemlerde yapılan açıklamalar sayesinde vatandaşlar, geçmiş yıllarda kurada adı çıkmış olan vatandaşların bu yıl hac haklarından mahrum kalmadan ibadetlerini gerçekletirebileceği bilgisine sahipti. Kararla ilgili bir değişiklik yapılmayacağı öngörülüyor.

Karara ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde basın mensuplarına ve kamuoyuna Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanması bekleniyor.