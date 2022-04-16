Türkiye'de birkaç ay sonra hizmet vermeye başlayacak olan Disney Plus'ın projeleri merak ediliyor. İşte Disney Plus'ta Yayınlanacak Türk Dizi ve Filmleri..

Türkiye'de birkaç ay sonra hizmet vermeye başlayacak olan Disney Plus'ın projeleri merak ediliyor. Türkiye'de birçok oyuncu ile sözleşme imzalayan Disney Plus için yapılan projelerin çekimleri başladı. Projelerin çekimleri başlarken birçok dizinin ve filmin 14 Haziran'a yetişmesi bekleniyor. Yapılan planlama ile birlikte açılışta birçok yapımın yer alması beklenirken vatandaşlar ise hangi projelerin projede yer alacağını merak ediyor. İşte Disney Plus'ta Yayınlanacak Türk Dizi ve Filmleri..

Disney Plus Türkiye Diziler

Gri Nomen Organize İşler Atatürk Kaçış Siyaha Bulaşan Kadınlar Dünya ile Benim Aramda Star Recep İvedik

14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus şimdiye kadar birçok oyuncu ile anlaşmasının ardından projeleri çok merak ediliyordu. Türkiye'de yayın yapmak için RTÜK ve BTK'dan tüm erişim izinlerini alan Disney Plus, Türkiye temsilciliğini de açtı.

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Disney +'da açılış ile birlikte toplamda şimdiye kadar 9 proje açıklandı. 9 dizi projesinin açılışa hazırlanması bekleniyor.

Disney Plus'ta yayınlanacak olan diziler arasında yer alan Gri dizisinin başrol oyuncularını Timuçin Esen ve Alican Yücesoy oluşturuyor. Nomen dizisi için ise Halit Ergenç, Melis Sezen ve Mert Yazıcıoğlu yer alacak.

Yılmaz Erdoğan'da yeni projeleri için Disney Plus ile anlaşma sağladı. Buna göre ise Erdoğan'ın Organize İşler film serisinin dizileri çekilmeye başlandı. Atatürk projesinde ise Emma Watson ve Aras Bulut İynemli oynayacak. Kaçış dizisinde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Siyaha Bulaşan Kadınlar dizisinde Cansu Dere ve Dünya ile Benim Aramda dizisinde ise Demet Özdemir, Hafsanur Sancaktutan ve Buğra Gülsoy oynayacak. Recep İvedik tiplemesi ile Türkiye'nin en fazla izlenen filmine sahip olan Şahan Gökbakar'da Disney +'da yer alıyor. Star dizisinde ise Pınar Deniz yer alacak.

Disney Plus Türkiye Filmler