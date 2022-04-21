BKM'nin Disney Plus için çekeceği Star dizisi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Disney Plus Star Dizisi Konusu, Oyuncuları! Star Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

BKM'nin Disney Plus için çekeceği Star dizisi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu için Melisa Şenolsun ile anlaşılmış sonrasında ise cast kurulmaması sebebiyle dizi raftan kaldırılmıştı. Sonrasında ise dizi ile ilgili gelişmeler yaşanırken dizi Disney Plus'a satıldı. Star dizisi için ise yeni projede Pınar Deniz ile anlaşma sağlandı. Yargı dizisinin Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in sözleşme imzalaması sonrasında 14 Haziran'da vitrine çıkacak olan Disney Plus platformunda yer alacağı bilgisine ulaşıldı. Star dizis için sıcak gelişmeler yaşanırken Pınar Deniz'in partneri ise bugün belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Star dizisinin başrol oyuncusunun Pınar Deniz olacağı öğrenilmişti. Star dizisine yeni gelişmeler gelmeye devam ederken Pınar Deniz'in partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş bugün yaptığı açıklamalar ile birlikte ise Pınar Deniz'in partneri başarılı oyuncunun olduğu öğrenildi.

DİSNEY PLUS STAR DİZİ KONUSU

Başarılı kalem Hakan Bonomo’nun yazdığı ve sloganı “Bütün ışıklar üzerindeyken kimse seni göremez” olan dizide gündüzleri oyunculuk yapan, geceleri ise seri katile dönüşen Yasemin’in hikâyesi anlatılıyordu. Yasemin’in kurbanlarını özellikle kadına ve çocuğa şiddet uygulayan, topluma zarar veren kişilerden seçmesi ise dikkat çekmişti.

DİSNEY PLUS STAR DİZİ OYUNCU KADROSU

Disney Plus için çekilen Star dizisi ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Dizide Pınar Deniz'in partnerliğini yapacak isim için Uraz Kaygılaroğlu ile görüşülürken proje olmamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Pınar Deniz'in karakterine partnerlik yapacak ismin Kerem Bürsin olduğu öğrenildi.

İki yıldız oyuncunun yer alacağı projeyle ilgili henüz herhangi bir bilgi yok. Ancak çok iddialı olacağı kesin. Bu iki ismin bir araya gelmesi hayranlarını da çılgına çevirecek. Nitekim gelen ilk tepkiler ikilinin birbirine çok yakıştığı yönünde.

Star dizisinde Pınar Deniz ve Kerem Bürsin projenin başrol oyunculuklarını paylaşacak.

STAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Disney Plus'da yayınlanacak olan Star dizisinin Haziran 14'e yetiştirileceği bilgisine ulaşıldı. Platform açılmasının ardından Türkçe içerikleri ile ülkede ses getirmeye hazırlanıyor. Bu gelişmelerin ardından ise Disney Plus'ın bekleme listesi artmaya başladı. Platform açılışı ile birlikte kısa süre içerisinde 1 milyon aboneye ulaşması bekleniyor.