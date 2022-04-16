Disney Plus için çekilen Atatürk dizisi için geri sayım başladı. Disney Plus Atatürk Dizisinde Zübeyde Hanımı Kim Oynayacak?

Disney Plus için çekilen Atatürk dizisi için geri sayım başladı. Atatürk dizisi Türkiye tarihinde ilk kez dijital platformda yer alacak iken oyuncu kadrosu ise seyircileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Disney Plus'ın Atatürk dizisi için kolları sıvaması ile birlikte oyuncu kadrosu büyük dikkat çekiyor. Başrol oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli ve Emma Watson gibi isimler yer alırken Zübeyde hanımı kimin oynayacağı merak ediliyordu. Disney Plus Atatürk Dizisinde Zübeyde Hanımı Kim Oynayacak?

14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak Disney Plus için projelerden haber gelmeye devam ediyor. Netflix, Blu Tv, Exxen, Amazon Prime gibi platformlarının ardından Türkiye'de ki etkinliklerine büyük paralar yatıran Disney Plus'ın yeni projesi Atatürk dizisi için oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olmaya devam ediyor.

DİSNEY PLUS ATATÜRK DİZİSİ ZÜBEYDE HANIMI KİM OYNUYOR?

Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'i Aras Bulut İynemli canlandıracak iken Emma Watson'ın hangi karakteri canlandıracağı belli olmadı. Öte yandan ise Zübeyde hanım için gündeme bomba gibi bir isim düştü. Disney Plus, Songül Öden ile de anlaşma sağladı. Gelen haberler sonrasında ise Songül Öden'in Atatürk'ün annesi olan Zübeyde Hanım'ı canlandıracağı bilgisine ulaşıldı.

14 Haziran’da Türkiye eğlence pazarına fırtına gibi giriş yapacak olan Disney Plus, 03 Medya’nın yapımcılığında ülkemize yıllardır hayalinin kurulduğu bir Atatürk dizisi hediye edecek. Projenin en önemli rollerinden Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde hanımı da çok özel ve güçlü bir oyuncumuz canlandıracak. Songül Öden “Atatürk” dizisinde Türk halkının minnet duyduğu kadınların başında gelen Zübeyde hanıma hayat verecek.

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

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1979 doğumlu olan Songül Öden, 2022 yılı itibarıyla 43 yaşında ve kova burcu. 2002'de evlendiği tiyatro oyuncusu Canberk Uçucu ile 2011 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise 27 Temmuz 2020 tarihinde, iş insanı Arman Bıçakçı ile gerçekleştirdi. Songül Öden 1.70 metre boyunda ve 55 kilodur.