Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de faaliyet göstereceği belirtilen Disney+, ülkemizde yayın hayatına başlarken önemli adımlar atacağı belirtilmekte. Yayın hayatına girmesiyle birlikte dev kadrosu bulunan Atatürk dizisini kullanıcılarıyla paylaşacak olan Disney+ sabırsızlıkla bekleniyor. Dizide Emma Watson ve Aras Bulum İyemli gibi önemli oyuncuların oynayacağı konuşuluyor.

The Walt Disney Company’nin video serisi Disney+ çok yakında ülkemize gelerek hizmet vermeye başlayacak. Kısa süre önce duyurulan Disney+ platformunun Türkiye’de yayın hayatına başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruya göre Disney+ 14 Haziran’da ülkemizde faaliyet göstermeye başlayacak. Üyelik detayları ve paketlerin bilgisinin de açıklandığı konuşmada platform ilgi odağı haline geldi.

Yakın zamanda ülkemizde yayın hayatına başlayacak olan platform 34,99 TL fiyatıyla kullanıcılara sunulacak. Türkiye’ye özel içeriklerin çıkması için gerekli görüşmelerin de sağlandığı bilgiler arasında yer alıyor. Yapılan haberlere göre Disney+ platformu ülkemize efsane bir projeyle giriş yapmaya başlayacak. Belirtilenlere göre Disney+ platformuna özel olarak çıkacak Atatürk dizisinde Aras Bulut İyemli ile anlaşma sağlanmış durumda. Bununla birlikte dizide başarılı oyuncu Aras Bulut İyemli ile dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson’da olacak. Dünyaca ünlü Emma Watson Harry Potter, Güzel ve Çirkin, Saksı Olmanın Faydaları, Felsefe Taşı ve Parıltılı Hayatlar filminde oynayarak başarısını göstermişti.

Disney+’da yayınlanacak Atatürk dizisi en iyi şekliyle karşımıza çıkacağı görülüyor. Dizinin müziklerini ünlü müzisyen Hans Zimmer’in yapacağı söylentiler arasında. Başarılı müzisyenin en iyi filmlerde müzik görevini üstlendiği görülüyor. Hans Zimmer, Inception, Gladyatör, Batman ve Interstellar gibi dünyaca ünlü filmlerde görev yapmıştı. Gelen haberlere göre ünlü sanatçının Atatürk dizisinin müziklerini yapacağı öngörülmekte. Disney+ tarafından kullanıcılara sunulacak dizinin ilk sezonunun 6 bölümden oluşacağı söylenmekte. İlerleyen günlerde dizi hakkında daha fazla bilgi elimize ulaşacaktır. Sabırsızlıkla beklenen dizinin geri kalan oyuncu listesinin yapımcı tarafından açıklanması bekleniyor.