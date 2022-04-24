Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinde bulunurken önemli açıklamalarda bulunarak medyanın ilgisini çekti. Bakan Çavuloğlu ile yapılan özel röportaj sırasında birçok konuya açıklık getirildi.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinde bulunurken önemli açıklamalarda bulunarak medyanın ilgisini çekti. Bakan Çavuloğlu ile yapılan özel röportaj sırasında birçok konuya açıklık getirildi. Detaylar gursesgazetesi.com'da..

Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeleri değerlendiren Bakan Çavuşoğlu Putin-Zelenski görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya, Ekvator, Uruguay, Venezuela, Panama, ve Kolombiya'ya ziyarette bulunmak için Latin Amerika gezisine çıktı. Bakan Çavuşoğlu gezi sırasında Murat Çelik ile özel röportaj yaptı.

Posta gazetesi yazarlarından Murat Çelik ile yapılan röportajda önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, birçok konu hakkında konuştu. Rusya-Ukrayna mücadelesi, Yunanistan ile ilişkiler ve Mescid-i Aksa saldırıları hakkında konuşma yapan bakan, birçok konuya açıklık getirerek kamuoyunu bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Putin ile Zelenski arasında yapılan görüşmeler hakkında "Böyle durumlarda, savaşlarda propaganda maksatlı dezenformasyon olabiliyor. İki taraf da diğerini yalanlayabiliyor. Bu da süreci olumsuz etkiliyor. Hassas konuları müzakere ediyorlar ve kamuoyuna mesaj vermek ihtiyacı duydukları için birbirlerinin hoşlanmadıkları açıklamaları yapabiliyorlar. Geldiğimiz noktada, ortada müzakere ettikleri kapsamlı bir metin var. Onun dışında liderler arasında bir 'arka kapı diplomasisi' işliyor. O süreçte de bir ortak deklarasyon taslağı olduğunu görüyoruz. İşi sadeleştirmeye çalışıyorlar. Hassas konular üzerinde mutabakat sağlamak zor oluyor, zaman alıyor çünkü savaş devam ediyor. Daha çok tarafsızlık ve güvenlik garantileri üzerine odaklandıklarını görüyoruz." İfadelerini kullandı.

“’Bir çözüm yolu bulalım’ Diyorlar.”

F16’lar hakkında da açıklamada bulunan bakan Çavuşoğlu "F-16'lar konusunda ABD yönetiminde kesinlikle yapıcı bir tutum var. Yaptırım dışında bu işi çözmek istiyorlar. Zaten yaptırımlara tabi değil biliyorsunuz. Ama genel anlamda savunma sanayiinde kısıtlamalar var ve kongrenin iznine bağlı tabii. Modernizasyon kitleri ve yeni F-16'ların satılması konusunda görüşmeler gayet iyi geçiyor. Buna itiraz eden, karşı çıkan kongre üyelerinin sayısı da çok fazla değil. S-400 konusunda da bir çözüm yolu bulma arzusundalar. "Bir çözüm yolu bulalım" diyorlar. Biz de zaten "Bulalım" diyoruz. Bu alınmış bir ürün sonuçta. Bundan sonra ne yapabileceğimizi görelim. Bu kapsamda yeni savunma sanayi sistemlerine, ilave sistemlere de ihtiyacımız var. Bizim taleplerimiz zaten orada. Onların bize teklifle gelmesini bekliyoruz. Bizi tatmin eden teklif ve garantilerle gelirlerse Patriot da alabileceğimizi söylemiştik. Bu doğrultuda biz şimdi ABD'nin yeni tekliflerle gelmesini bekliyoruz." İfadelerini kullanarak süreç hakkında detaylara değindi.