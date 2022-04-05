Survivor'ın ülkemizde kısa süre içerisinde popülerleşmesi ile birlikte internet ortamında birçok fan sayfası yer alırken geçtiğimiz yıllarda Instagram'da paylaşımları ile dikkat çeken Diman Arcana sosyal medyanın ortak gündemi oldu.

Survivor'ın ülkemizde kısa süre içerisinde popülerleşmesi ile birlikte internet ortamında birçok fan sayfası yer alırken geçtiğimiz yıllarda Instagram'da paylaşımları ile dikkat çeken Diman Arcana sosyal medyanın ortak gündemi oldu. Özellikle son 5 yıl içerisinde yaptığı paylaşımlar ile izleyicilerin bir numaralı Survivor hesapları arasında yer alan Diman Arcana kimdir? Diman Arcana ile ilgili internet ortamında bir bilgi yer almazken takipçiler hesap sahibini öğrenmek istemektedir.

SURVİVOR'IN BİLGİ ADRESİ OLDU!

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar ile doğru tespitlerde bulunan Diman Arcana çoğu bilgide izleyicileri şaşırttı. Yarışmaya dair bilgileri öncesinde paylaşarak haber veren Diman Arcana adlı kullanıcı kimdir merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın da Survivor ile ilgili katıldığı programlarda Diman Arcana adlı hesabı takip ettiğini söylemişti.

DİMAN ARCANA KİMDİR?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren ünlü sosyal medya fenomeni Diman Arcana, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımlar ile ödül oyunlarını kim kazandığını açıklıyor. Sadece ödül oyunu için değil eleme gecelerinde ki paylaşımları ile kimin elendiğini açıklayna Diman Arcana, son dönemde yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başardı. Ünlü sosyal medya fenomeni Diman Arcana paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

Survivor ile ilgili bilgi paylaşımının adresi olan Diman Arcana izleyicilerin meraklarını hızlı bir şekilde gideriyor. Survivor ve magazin dünyası hakkında doğru bilgi paylaşımları ile izleyicilerin güvenini kazanan Diman Arcana adlı hesabın gerçek kimliği ise çok merak edilmekte.

Geçen haftalarda yüksek takipçili hesabı Acun Medya tarafından kapatılan Diman Arcana sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile birlikte hesaplarının açılması için görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yaptığı story paylaşımda ise şu ifadelere yer veren Diman Arcana hesabının açılması için elinden gelen her şeyi yaptığını da sık sık takipçileri ile paylaşıyor.

"Dostlarım ana hesabımız hakkında çokça soru geliyor, ne yazık ki Acun Medya tarafından şu anlık kapatılmış durumda; olayı bugüne dek hiçbir sorunumuz olmayan yapımla iyi niyetimizi göstererek çözmeye çalışıyoruz, yine de şu an için bu hesabımızda yer alacağız."