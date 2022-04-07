Sene başında “vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamalarında bulunan hükümet yetkililerinin bu açıklamaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi içeriğinde gözler önüne serildi. İşte 2022 devlet desteklerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde yükselişe geçen ekonomi piyasaları, yeni yıla girilmesi ile birlikte üst seviyelere tırmanan FED faiz kararı baskıları ve bir ayı aşkın süre önce resmen başlayan Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında hızla yükselmeye devam etti. Gündelik hayata yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıyan bu ekonomik gelişmeler, vatandaşların her yeni güne bir zam haberi ile uyanmasına sebep oldu.

Vatandaşların dar boğaza düşmesine sebep olan gündelik hayat zamları, nakit ihtiyacının artmasına ve buna bağlı olarak temel ihtiyaçların dahi karşılanamamasına sebep oldu. Ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşları zor durumlarından kurtarmak ve giderek yükselen enflasyon oranına karşı ezdirmek istemeyen devlet, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Vatandaşın Bütçe Rehberi 2022’de, yapılan sosyal yardımları gözler önüne serdi.

Yaşlılık Maaşı 2022

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olan yaşlılık aylığı, 65 yaşını tamamlamış ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara ulaştırılan yardım türlerinden biridir. Bu yardım ile yaşlı vatandaşların bakım ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Vatandaşın Bütçe Rehberi 2022’de, devletin bu yıl ilgili yaşlılık yardımı için 9,1 milyar TL’lik bütçe ayırdığı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Evde Bakım Maaşı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş bir diğer sosyal yardım modeli olan evde bakım maaşı, hastalığı sebebi ile evde bakım gören ya da durumu evde bakım göremeyecek kadar ağırlaşan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Vatandaşın Bütçe Rehberi 2022’de evde bakım yardımı için ayrılmış olan ödenek tutarları şu şekilde belirtilmiştir:

Özel rehabilitasyon merkezlerinde bakım görenler için: 1,2 milyar TL

Engelli ve engelli yakınlarına: 6,6 milyar TL

Engelli taşıma giderleri: 1,3 milyar TL

SED Parası 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öğrenciler için geliştirmiş olduğu yardım modellerinden biri olan Sosyal ve Ekonomik Destek için bu yıl ayrılan ödenek tutarı 2,4 milyar TL olarak açıklandı.