Sosyal ve Ekonomik Destek olarak da bilinen SED, günümüzde ihtiyaç sahibi olan birçok insana sağlanmaktadır. Siz de yazımızdan yararlanarak SED başvurusunu nasıl yapacağınızı ve birinin SED almasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

SED müracaatı , hızlı ve kolay bir şekilde e-devlet sistemi üzerinden yapılabilir. SED başvurusunda bulunabilinmesi için kişilerin e-devlet’e kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmalarının ardından Sosyal Hizmet Merkezi sayfasına geçiş yapmaları gereklidir. Daha sonra başvuru ile ilgili gerekli adımlar izlenerek işlem tamamlanabilir. Bununla beraber, Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsi olarak dilekçe yazılarak da başvuru yapılabilir.

SED Yardımından Kimler Faydalanabilir?

SED yardımından faydalanabilecek olan kişiler, çocuk sahibi olan ancak çocuklarının başta temel ihtiyaçlarını karşılayacak maddi gücü olmayan ailelerdir. Alınan bu yardım ile beraber aileler, çocuklarına daha iyi bakmak için çaba gösterebilirler. Aileleri başında olan çocukların yanında SED, hakkında tedbir kararı alınmış olan çocukların koruyucu ailelerine de verilebilir.

SED Yardımı Aylık Ne Kadardır?

Ailelere verilen SED yardımı , 1611 TL olarak belirlenmiştir. Bu yardım, ailelere aylık olara yapılır. Aylığın bağlanmasının ardından kişiler, kendilerine belirtilen tarih aralıklarında bu yardımı hesapları üzerinden alabilirler.

SED Yardımı Kaç Çocuğa Verilir?

SED yardımının verilebileceği maksimum çocuk sayısı, Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından 2 olarak belirlenmiştir. İkiden fazla çocuğa sahip olan aileler, diğer çocukları için başvuru yapsalar dahi başvuruları kabul edilmez.

SED Yardımı Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

SED yardımının alınmaya başlama yaşı, 6 aydan itibarendir. Üzerine yardım alınan çocuklar, 6 yaşlarına girene dek ailelere bu yardım verilmeye devam edilir. Ancak 6 yaşlarını doldurmalarından sonra bu yardım kesilir.

SED Yardımı Aylık Mı Yapılır?

SED yardımının yapılma aralığı, her ay değildir. SED yardımı almaya başlamış olan ailelere yapılan ödemeler, 3 ayda bir yapılır. Ayrıca Sosyal ve Ekonomik Destek almaya başlamış olan ailelerden ücreti kim alacaksa, onun adına bir PTT hesabı açılır. Daha sonra bu hesap üzerinden yılda 4 kez yatan yardım çekilerek kullanılabilir.