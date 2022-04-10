Küçükbaş hayvan desteği alabilmek için taşınması gereken şartları, başvuru adımlarını ve kimlerin başvurabileceği gibi bilgileri içeren bir yazı hazırladık. Merak ettiğiniz soruların yanıtlarına ulaşmak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Küçükbaş hayvan hibe desteği alabilmek için sağlanması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

Küçükbaş hayvan hibe desteği alabilmek için kişilerin en az 1 yıl Tarım ve Ormancılık Bakanlığı sisteminde yer alması gerekir. 1 yıl boyunca faaliyet göstermiş olmaları önemli bir kriterdir.

alabilmek için kişilerin en az 1 yıl Tarım ve Ormancılık Bakanlığı sisteminde yer alması gerekir. 1 yıl boyunca faaliyet göstermiş olmaları önemli bir kriterdir. Hayvancılık ile ilgilenen kişilerin minimum 10 büyükbaş ve maksimum 50 baş anaç hayvan kapasitesiyle hayvancılık yapmaları gerekmektedir. Ayrıca keçi ve koyun için de bin 500 baş hayvan kapasitesi ile hayvancılık yapmaları beklenecektir.

Bin tane kapasiteli ticari hindi, 500 tane kapasiteli ticari kaz ve bin tane de kapasiteli kaz ile hayvancılık yapmaları gerekir.

Hibe desteği kapsamında yeni inşa edilecek ahırların inşaatında ya da var olan ahırların düzenlenmesi gerekmektedir.

Hibe kapsamında teke – koç ve damızlık boğa alımları ile işletmelerini sürdürmeleri beklenir.

Hayvancılık işletmelerinde makine ve teçhizat alımları ile işletmelerini sürdürmeleri beklenir.

Başvuruda bulunacak kişiler hayvancılık için hibe desteğine sadece bir kez başvurabilirler.

Hayvancılık yatırımı yapacak kişilerin yatırım yaptıkları işletmenin ipotekli olmaması gerekir.

Küçükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Hayvancılık için hibe başvurusu işlemi için kişilerin ilk olarak bir proje hazırlamaları gerekir. Proje hazırlanması ardından kişilerin küçükbaş hayvan hibe desteği almak için izleyecekleri başvuru adımları şu şekildedir:

Başvuru yapacak kişilerin bahsedildiği gibi öncelikle bir proje hazırlamaları gerekir.

Hazırlanan projeler, Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü ya da Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine sunulmalıdır.

Hazırlanan projeler, Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmeye alınacaktır.

İncelenen projeler onaylandıktan sonra, müdürlük tarafında yatırım yapılabilmesi için belirli bir süre verilmektedir.

Başvuru sahiplerine verilen bu süre içerisinde kişilerin yatırımlarını yapmaları ve malzemelerini almaları söylenir.

Bu süre içerisinde Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen işlemlerin uygulanmasından sonra hibe desteği sağlanacaktır.

Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri ise kişilerin başvuru yapacakları illerde yer alan Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğünün şartlarının değişiklik gösterebilmesidir. Buna göre başvuru yapacak kişilerin, özel olarak şartları yeniden incelemesi önerilmektedir.

Küçükbaş Hayvan Desteğini Kimler Alabilir?