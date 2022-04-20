Devlet veya özel hastanelerde Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilen heyet raporu verilmektedir. Heyet raporu alacak kişiler ve yakınları tam teşekküllü heyet sağlık raporu nasıl alınır diye araştırmaktadır. İşte, 2022 Sağlık raporu alma işlemleri…

Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilen, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde belirli koşullar altında değerlendirme yaparak heyet raporu verilebilmektedir. Heyet raporu, hastanelerde bu belgeyi düzenlemeye yetkisi olan özel bir kurul tarafından verilen bir rapor türlerinden bir tanesidir. Tam teşekküllü sağlık raporu olarak da adlandırılmaktadır. Heyet raporu, alanında uzman doktorlardan oluşan bir grup sağlık heyeti tarafından verilmesinden dolayı bu şekilde isimlendirilmektedir.

Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu Nedir?

Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu yani heyet raporu çoğu kurum ve kuruluş tarafından istenen kapsamlı bir sağlık belgesidir. Heyet sağlık raporu, hastanelerin farklı polikliniklerine detaylı bir şekilde muayene olunduktan sonra çıkarılmaktadır. Bu sağlık raporu, kişinin genel sağlığıyla ilgili en kapsamlı belgedir. Kapsamlı olduğundan dolayı tam teşekküllü olarak isimlendirilir.

Heyet Raporunda Nelere Bakılır?

Heyet raporu almak için tam teşekküllü bir hastaneye başvuran kişiler genel bir sağlık kontrolünden geçirilmektedir. Temel olarak muayene olunan birimler genellikle çoğu hastanede aynıdır. Heyet raporu için muayene olunması gereken bölümler şu şekildedir:

İç hastalıkları (dahiliye) bölümü

Genel cerrahi bölümü

Kulak, burun, boğaz (KBB) bölümü

Nöroloji bölümü

Göz sağlığı ve hastalıkları bölümü

Psikiyatri (ruh sağlığı) bölümü

Heyet raporu başvurusunda bulunan vatandaşlar yukarıda sıralanan bölümlerin uzmanları tarafından detaylı bir muayeneden geçirirler. Bu aşamada kişilerden uzmanlar tarafından gerekli görülen birtakım test, tahlil ve tetkikler istenebilir.

Heyet Raporu Kaç Doktor Tarafından İmzalanır?

Tam teşekküllü sağlık raporu alanında ilgili bölümlerden birer uzmanın yer aldığı bir heyet tarafından hazırlanmaktadır. Daha sonrasında başhekimin onayından geçer. İlgili kurulda yer alan doktorların sayısı hastaneden hastaneye değişiklik gösterebilmektedir. Kuruldaki üye sayısı genellikle 3 uzmanın görev yapmasıyla oluşsa da üye sayısı kimi zaman 7 veya 8’i de bulabilir. Kimi hastanelerde sadece bir doktor heyet raporlarıyla ilgilenir. Bu hastaneler kapsamı genel heyet raporundan biraz daha düşük olan fakat birçok yerde kullanılabilen durum bildirir.

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Heyet raporları tam teşekküllü devlet hastanelerinden ya da özel hastanelerden alınabilir. Bu raporu almak için öncelikle ilgili kurumdan randevu alınması gerekmektedir. Ardından hastane tarafından verilen rapor talep dilekçesi, heyet raporu ücreti ve istenilen diğer belgeler teslim edilir. Daha sonra işlemler başlatılır.

Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

İlk olarak randevu alınan hastanenin heyet sağlık raporu veren bölümüne başvuru yapılmalıdır. Başvuru için ilgili kişi tarafından size verilen dilekçenin doldurulması gereklidir. Bu dilekçeye:

İsim, soy isim

İletişim bilgileri

Raporun talep edilme nedeni

Varsa sağlıkla ilgili özel durumlar yazılmalıdır.

Dilekçe doldurulduktan sonra gerekli diğer evraklarla birlikte kayıt işlemi gerçekleştirilebilir. Kayıt işlemi bittikten sonra vezneye sağlık raporu ücreti ödenir. Ardından sırasıyla uzman doktorlar tarafından muayene gerçekleştirilir. Uzman doktorlar çeşitli tahliller ve testler talep edebilirler. Talep edilen tahlillerin yaptırılmasıyla tüm doktorlardan oluşan heyet karşısına çıkılır ve heyet tarafından verilecek rapor beklenmeye başlanır.

Heyet Raporu Almak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Heyet raporu veren hastaneler, başvuran kişilerden birtakım belgeleri getirmesini talep eder. Bu belgeler her hastanede aynı şekildedir ve geçerlidir. Hastanelerin genel olarak heyet raporlarında talep ettiği belgeler şu şekildedir:

3 veya 4 adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Rapor almak için doldurulan başvuru dilekçesi

Tam Teşekküllü Sağlık Raporu Kaç Günde Çıkar?

Heyet raporunun alınma süresi hastaneden hastaneye farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak sabah randevularının işlemleri öğleden sonra biter. 3-4 günlük bir sürecin sonunda rapor çıkar. Bu süre en fazla 7 güne kadar çıkabilir.

Heyet Raporu Kaç Gün Alınabilir?

Heyet raporu sürekli ya da geçici süreyle verilebilir. Verilen raporda bu konuyla ilgili bir ibare yer verilmektedir. Sağlık durumunun değişmesi halinde, yeniden rapor talep edilebilir. Geçici olarak verilen raporlarda, kontrol zamanları yazılmıştır. Kontrol sonrası değişiklikler tekrardan rapora işlenir.

Heyet Raporu İçin Nasıl Randevu Alınır?

Heyet sağlık raporu almak için ilk önce tam teşekküllü özel ya da devlet hastanesinin sağlık kurulundan randevu alınması gerekir. Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu randevu sistemi ile normal zamanda muayene olmak için randevu alınan sistem aynıdır. Dilerseniz ALO 182 hattını arayarak da heyet raporu randevusu oluşturabilirsiniz.

Eğer tam teşekküllü sağlık raporu veren özel hastaneler aracılığıyla rapor almak istiyorsanız, söz konusu hastaneye şahsen başvurarak gerekli bilgileri edinebilir ve randevu alabilirsiniz. Ayrıca randevu için hastanenin intenet sitesini kullanabilir ya da ilgili hasta birimiyle telefonla iletişime geçebilirsiniz.

2022 Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?

Günümüz itibarıyla devlet hastanelerinde rapor ücreti 150-300 Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. Bunun yanında raporu alabilmek için gerekli olabilecek kan tahlili ücretleri de 50-1000 Türk Lirası arasındadır. Özel hastanelerde heyet sağlık raporları ücretleri daha farklıdır. Genel olarak 400-600 Türk Lirası arasında değişen özel hastane ücretleri istenilen tahlil ve tetkiklerin fiyatlarıyla beraber artış gösterebilir.

Heyet Raporu Kimlere Verilir?

Herhangi bir nedenden dolayı heyet raporuna ihtiyaç duyan tüm vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen tam teşekküllü hastanelere heyet raporu başvurusunda bulabilirler. Heyet raporlarının verilebileceği kişiler:

Yeni işe girişlerde

Yurt dışına çıkış işlemlerinde

Silah ruhsatı başvurusunda

Evlat edinme işlemlerinde

Engellilik durumunu tespitinde

Sürekli ilaç kullanımında

Uzun süreli izinlerde kullanılmak üzere talep eden vatandaşa verilebilir.

Heyet Raporu Hangi Hastalıklara Verilir?

Heyet raporu ile kişilerin genel sağlık durumlarında bir sorun olup olmadığı kanıtlanmaktadır. Bunun yanında heyet raporu aşağıda belirtilen durumlar gibi sağlık problemleri olan kişiler tarafından da alınabilir:

Sürekli olarak ilaç kullanmayı gerektiren rahatsızlıklar

Kronik hastalıklar

Engelli kişiler

Askerlik yapamaz kararına başvuranlar

Protez kullananlar

Uzun süre istirahat etmesi gereken kişiler

Yukarıda belirtilenler gibi durumların ispatı için heyet raporuna ihtiyaç vardır. Böylece vatandaşlar söz konusu durumla ilgili kanıt niteliğinde bir belge görmek isteyen kuruluşlara başvuru yapabilirler. Sürekli ilaç kullanması gereken kişiler heyet raporu sayesinde ilaçlarını daha kolay yazdırabilirler.

Psikiyatri Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Birçok hastane heyet raporu almak için psikiyatri bölümüne muayene olmayı zorunlu kılmaktadır. Eğer sağlıklı olduğunuzu kanıtlayan tam teşekküllü heyet raporu almak istiyorsanız, ilgili uzmanın herhangi bir psikiyatri sorununuz olmadığını belirtmesi gerekir.

Bunun yanında bir psikiyatrik hastalık geçirenler ve bu hastalığa bağlı olarak sürekli ilaç kullanması gereken kişiler de psikiyatri heyet raporuna başvurabilir. Bu kişilere hastanın ruhsal durumunu anlamak ve söz konusu rahatsızlığının seviyesini ölçmek için psikiyatri testleri yapılır. Sonuç ilgili doktor tarafından değerlendirilir ve heyet raporu düzenlenir.

Okul İçin Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Eğitim hayatına devam ederken iyileşme süreci uzun süren bir rahatsızlık ya da ameliyat geçiren öğrenciler heyet raporuna başvurabilir. Eğer bir öğrenci kendisine tanınan devamsızlık hakkını aşacaksa bu raporu alması zorunludur. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı sağlık yüzünden uzun süreli devamsızlık durumlarında tek doktor ya da üç doktorlu sağlık raporlarını kabul etmez ve okul için heyet raporu talep etmektedir.

Gebelikte Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Herhangi bir kuruluşta çalışan anne adayları doktorlarının uygun bulduğu süre boyunca heyet raporu alma hakkına sahiptir. Annenin sürekli istirahat etmesini gerektiren riskli gebeliklerde verilen bu rapor için hastalar doktorlarıyla irtibata geçebilirler.

Gebelik için verilen heyet raporlarının süresi en fazla 60 gün olarak belirlenmiştir. Fakat bu sürenin sonunda anne adayının durumunda bir değişiklik gözlenmezse tekrar rapor çıkarılabilir ve istirahate devam edilir.

Doğum Sonrası Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Gebelikte olduğu gibi doğum sonrasında da annenin uzun süre dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Bununla birlikte yeni doğanda görülen birtakım riskli durumlar sebebiyle annenin bebeği ile ilgilenmesi gerekebilir. Anneye doğum sonrasında verilen yasal iznin süresi yeterli değilse, heyet raporuna başvurmak gerekebilir. Bunun gibi zamanlarda heyet raporu verme yetkisi bulunan hastanelere veya kendi doktorunuza başvurarak heyet raporu alabilirsiniz.

Tüp Bebek İçin Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Tüp bebek tedavisi gören anne adayları süreç boyunca ciddi bir rahatsızlık yaşar veya uzun süre istirahat etmesi gereken bir durumla karşı karşıya kalırlarsa, kurul karşısına çıkarak heyet raporu başvurusunda bulunabilir.

Bel Fıtığı İçin Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Bel fıtığı kişilerin hareketlerini ciddi oranda kısıtlayan bir rahatsızlıktır. Özellikle ileri seviye fıtık problemleri kişilerin çalışma hayatlarının önüne geçebilir. Fakat bu rahatsızlık çok fazla kişide görüldüğü için doktorlar heyet raporu verirken daha dikkatli ve özenli davranırlar.

Bel fıtığı sebebiyle heyet raporu almak istiyorsanız, yetkili bir hastaneye başvurmalısınız. Eğer fıtık problemi yaşamınızı ve hareketlerinizi yüksek oranda etkiliyorsa, ilgili kurul ihtiyacını olan raporu size verecektir.

Askerlik İçin Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Askere gidecek olan kişilerin yoklama işlemleri sırasında askerlik yapmaya elverişli olduklarını kanıtlayan sağlık raporu sunmaları gerekmektedir. Bu raporu almak isteyen kişiler yetkili hastanelerden heyet raporu başvurusu yapabilirler. İsteyen vatandaşlar aile sağlık merkezlerinden durum bildirir tek hekim sağlık raporu da alabilirler.

Ayrıca fiziksel durumu veya kronik hastalığı sebebiyle askerlik yapamayacak olan kişiler askerliğe elverişli olmadıklarını bildiren bir heyet raporu alabilirler. Bu raporu sunan vatandaşlar, askerlikten muaf tutulur. Bu raporu almak isteyen kişilerin askeri hastanelere başvurmaları gerekir.

İstirahat Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Herhangi bir rahatsızlık ya da iş kazası sonucu uzun süre boyunca dinlenmesi gereken kişilerin çalıştıkları kurumlara sunmak üzere heyet raporu alması gerekebilir. Kişiler bu raporu almak için ilk olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir hastaneye başvurmaları gerekir. Gerekli belgeleri tamamlayıp heyet raporu ücretini ödeyen kişiler, kurul tarafından değerlendirmeye alınır. Yapılan muayene ve tetkiklerin sonucunda heyet tarafından uygun görülen süre için rapor düzenlenir.

Ayakta Çalışamaz Raporu Nasıl Alınır?

Eğer sürekli olarak ayakta durmanızı gerektiren bir işte çalışıyor ve bundan dolayı ciddi rahatsızlıklar yaşıyorsanız, ayakta çalışamaz raporu almak için yetkili hastanelere başvurabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen heyetlerin bulunduğu özel hastanelerden ya da devlet hastanelerinden ihtiyacınız olan raporu almak için kurul karşısına çıkabilirsiniz.

Çalışamaz Raporu Nasıl Alınır?

Elinde olmayan nedenlerden ötürü uzun süre dinlenmesi gereken, rahatsızlığı dolayısıyla çalışmaya bir süre devam edemeyecek olan veya iş kazası geçiren vatandaşlar işverenlerine çalışamayacaklarını bildiren heyet raporunu sunmak zorundadır. Söz konusu hastalığın seyrine ve ciddiyetine göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda, heyet uygun görürse bu kişilere çalışamaz raporu verecektir.

Özürlü Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Engelli vatandaşlar kendilerine sunulan ayrıcalıklardan faydalanabilmek için heyet raporuna ihtiyaç duymaktadır. Heyet raporu puan cetveli üzerinde yer alan değerler kişilerin engel seviyesini belirler ve söz konusu haklar da bu engel düzeyine göre değişiklik gösterir. Engelli vatandaşların bu haklardan yararlanmaya devam edebilmesi için belirli aralıklarla tam teşekküllü hastanelere başvurarak yeni durum bildirir raporu alması da gerekebilir.

Durum Bildirir Raporu Nedir?

Durum bildirir raporu engelli vatandaşların aldığı bir çeşit heyet raporudur. İyileşme ihtimali olan hastalıklardan kaynaklanan engeller için belirli aralıklarla durum bildirir raporu istenmektedir. Durum bildirir rapor da tıpkı heyet raporu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tam teşekküllü hastanelerden alınır.

Bu raporu almak için heyet raporu alma adımlarını takip etmeniz gerekmektedir. İlgili hastaneden randevu aldıktan sonra vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı ve hastane tarafından size verilen formu ilgili kişiye teslim ederek işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Adınıza düzenlenen engelli heyet rapor sorgulama işlemini e-devlet sistemini üzerinden yapabilirsiniz.

İlk olarak e-devlet sisteminin sağlık raporu sayfasına girin.

Daha sonra sizden istenilen bilgileri verilen boşluklara yazarak sisteme giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra sağlık kurulu raporu önünüzdeki ekrana açılacaktır. Bu raporu bilgisayarınıza kaydedebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

Malulen Emeklilik İçin Sağlık Kurulu Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik sonrasında durumunuzu açıklayan rapora ulaşmak için size en yakın SGK Müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz bu işlemi e-devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

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