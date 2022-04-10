Tarım makineleri hibe desteği alabilmek için gerekli olan şartları ve başvuru adımlarını öğrenebileceğiniz bir yazı hazırladık. Siz de bu konular hakkında aklınıza takılan tüm soruların cevaplarına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Tarım aletleri hibe desteği alabilmek için sağlanması gereken şartlar aşağıdaki gibi verilmiştir:

Tarım aletleri hibe desteği için başvuruda bulunan kişilerin Türk vatandaşı olması,

için başvuruda bulunan kişilerin Türk vatandaşı olması, Alınacak makin için ilgili kurum tarafından talep edilen şartlarda makine üreticilerinden fiyat bilgisi almak ve en uygun fiyata satışı yapılan kuruluştan makineyi almak,

Eğer ki kredi türünden destek alınıyor ise teminat gösterilmesi,

Belirli bir hibe çeşidinden yararlanmak adına uygun kursları tamamlayarak hibe alabilmek için gerekli olan sertifikayı satın almak,

Çiftçi belgesi almak,

Bilanço kuralları içinde aktif olan tarım işletmesi ise birkaç yıla ait bilanço sunmak,

Tarım hibesi alınacak makineleri amacı haricinde kullanmamak adına teminat vermek de tarım aletleri hibe desteği alabilmek için kişinin sağlaması gereken şartlar arasında yer alır.

Tarım Aletleri Hibe Desteği Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır?

Tarım makineleri hibe desteği için başvuru işlemleri için öncelikle gerçek ve tüzel kişilik olunması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler, bağlı oldukları şehirlerin İl / İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurabilirler. Bakanlığımız Türk Vet kayıt sistemi ve koyun – keçi kayıt sistemine kayıtlı olduklarını gösteren belgeler ve sahip olunan arazi varlıklarının gösteren belgeler ile ön başvurularını yapabilirler.

Tarım Aletleri Hibe Desteği Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

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Tarım makineleri hibe desteği başvurusu için talep edilen evraklar şu şekilde verilmiştir:

Makine ve ekipman bilgi belgesi,

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi,

Tarım kooperatifleri için yönetim kurulu tarafından defterlerde isimleri yazan üyelerden arazi miktarını gösterir belge,

Teknik şartname,

Piyasa fiyatları araştırması belgesi,

Tüzel kişiler için ise başvuru yaptıkları yetkili kurul kararı ve başvuru yapan kişinin başvuru için yetkilendirdiği kişinin imza sirküsü de tarım aletleri hibe desteği alabilmek için istenen belgelerdir.

Hangi Tarım Aletlerine Hibe Desteği Sağlanır?

Hibe desteği verilen tarım aletlerinin bazıları şu şekilde verilmiştir: