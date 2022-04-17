Çeyiz parası şartları nelerdir, çeyiz parası başvurusu nasıl yapılır, çeyiz parasını almak için gereken evraklar nelerdir gibi konular bu yazı içerisinde bulunmaktadır. Sizler de bu yazıdan yardım alarak devlet tarafından verilen çeyiz parasından yararlanabilirsiniz.

Çeyiz parası almanın koşulları arasında bu yardıma evlendikten sonra ilk 5 yıl içerisinde başvurmak yer almaktadır. Çeyiz parası için istenen evrakların eksiksiz olarak doldurulması ve sosyal yardım ödeneği için ilgili kuruma teslim edilmesi gerekmektedir. Evlilik üzerinden 5 yıl geçen adayların çeyiz başvuruları geçerli sayılmayacaktır. Çeyiz parası alacak kişilerin maddi varlıkları incelenmekte ve ödenek incelenen verilere göre hesaplanmaktadır. Çeyiz parası olarak ailelere ödenecek tutar net olarak SGK tarafından belirlenmektedir.

Çeyiz Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çeyiz parası için müracaat e devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Çeyiz parasının sorgulama işlemi yapılır iken e devlet üzerinden ilk olarak kişilerin 11 haneli T.C kimlik numaralarını ve şifrelerini doğru şekilde yazması beklenmektedir. Sitenin üst kısmında yer alan arama motorundan "Çeyiz Parası" şeklinde aratıldığında istenen yardımın detaylarına ulaşılabilmektedir. Çeyiz işlemlerini online olarak gerçekleştiremeyecek kişiler telefon yolu ile de projeye başvuruda bulunabilmektedir. Görevliler kişilerin alabilecekleri çeyiz parası hakkında bilgi verecektir.

Çeyiz Parası Almak İçin Hangi Kurumlara Gidilmelidir?

Çeyiz parası almak isteyen kişilerin başvuracağı merkezlerin başında Sosyal Güvenlik Kurumları yer almaktadır. Çeyiz parası için başvurular SGK müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvurusu onay alan kişiler de yine SGK birimlerinden paralarını alabilmektedir. Emekli sandığı olan ya da yetim aylığı alan kişiler Ankara'da bulunan SGK müdürlüklerinden ödeneklerine ulaşabilmektedir. 2008 ve sonrasında memur olan vatandaşların çeyiz parasından yararlanmak istemesi durumunda bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmesi gerekmektedir. Yardım sırasında hangi ailenin ne kadar para alacağı gibi bilgiler net olarak bilinmemektedir.

Çeyiz Parası Başvurusu İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Çeyiz parası alacakların toplaması gereken belgeler arasında şunlar yer almaktadır:

Kimlik kartı

Başvuru yapılacak işleme ait bir dilekçe

Evlenme cüzdanı fotokopisi

Bu belgeleri toplayan her birey çeyiz parası için başvuruda bulunabilmektedir.