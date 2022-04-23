Artan emlak fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer alan Ziraat Bankası, kendi evinin sahibi olmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar için hacizli konut satışını başlattı. İşte Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan hacizli konutlara ilişkin haberin ayrıntıları…

2021 yılının sonunda artan döviz kurları ve altın fiyatları, emlak sektörünü de derinden etkiledi. O dönem içerisinde fahiş fiyatlardan satışa sunulan konutlar, yeni dönemde de Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile yükseliş trendi içerisinde olan ekonomi piyasalarından ötürü tekrar zam aldı. Emlak sektöründe gözlenen tüm bu gelişmelerden sonra yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak için hayaller kuran ve bu doğrultuda birikimler yapan vatandaşlar, hayal kırıklığına uğradılar.

Kendi evinin sahibi olmak için belirli bir miktarda birikime sahip olan ancak günümüz emlak fiyatlarına ilgili birikim tutarı ile yetemeyen vatandaşlara, devletin kurumu Ziraat Bankası tarafından müjdeli haber verildi. Banka, çeşitli sebeplerden ötürü el koymak zorunda kaldığı konutları piyasanın oldukça altında olan fiyatlardan satışa çıkardığını duyurdu.

Ziraat Bankası Konut Satışı 2022

Ziraat Bankası tarafından duyurulan satılık konutlar, e-ihale sistemi aracılığı ile satışa sunulmaktadır. Bu sistem, yüksek tutarlı kredi hizmetlerinden yararlanırken konutlarını teminat olarak gösteren ve vade sonunda kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşların konutlarının banka aracılığı ile satılmasını sağlamaktadır.

E-ihale sisteminde satışa sunulan konut için belirli bir satış fiyatı duyurulur. Banka, ilgili satış fiyatının yüzde 6’lık kısmının teminat olarak yatırılmasını ister. Teminat bedelinin yatırılmasından sonra sisteme tekrar giriş yapılır ve yine sistem üzerinden ilgili konut için teklif verilir. Sonuç olarak en yüksek teklifi yapmış olan kişi, konutun yeni sahibi olur.

Ziraat Bankası Konut Satışı Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan konutları, 18 yaşın üzerinde olan her vatandaş satın alabilir.

Ziraat Bankası Satılık Konut Fiyatları 2022

Ziraat Bankası’nın satışa sunduğu bazı konutların satış bilgileri şu şekildedir: