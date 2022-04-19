Enerji fiyatlarının giderek artmasından ötürü elektrik ve doğalgaz faturası tutarlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara, devlet eli uzandı. Vatandaşlara fatura ödemeleri konusunda destek olacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte bakanlık hizmetlerinin ayrıntıları…

Yeni dönemde döviz kurlarının dalgalı hareketler sergilemesi ve Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile enerji fiyatlarının artması, vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturası tutarlarının artmasına sebep oldu. Gündelik hayat şartlarının giderek pahalılaşması karşısında hem temel ihtiyaçlarını hem de fatura giderlerini karşılamakta zorlanan vatandaşlara, devlet yardımları duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulmuş olan elektrik ve doğalgaz faturası yardımlarının ayrıntıları belli oldu. Bakanlık, çeşitli faktörlere bağlı olarak sunduğu elektrik ve doğalgaz faturası yardımı hizmetlerinin hane başına sunulacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elektrik Desteği!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik faturasını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahiplerine 103 TL ile 206 TL arasında değişiklik gösteren fatura desteğinde bulunulacağını duyururken, söz konusu yardım tutarının, hanede tüketilen aylık elektrik miktarına göre belirleneceği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğalgaz Desteği!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yakacak desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara uzun bir süredir kömür yardımında bulunmaktaydı. Bu senenin başında alınılmış olan flaş bir karar ile yeni yıldan itibaren ihtiyaç sahiplerine doğalgaz desteğinin de verileceğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadıkları bölgelerde gözlenen iklim koşullarına göre farklı tutarlarda doğalgaz faturası desteği sağlayacağını bildirdi. Söz konusu yardım tutarları 450 TL ile bin 150 TL arasında değişiklik gösterirken, ilgili yardımın yılda iki kere yapılacağı belirtildi.

Bakanlığın Fatura Yardımlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan elektrik faturası ve doğalgaz faturası desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların, Sosyal Hizmet Müdürlüklerine ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca söz konusu hizmetlere e-devlet sistemi aracılığı ile de online olarak başvuruda bulunulması mümkündür.