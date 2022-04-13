Sosyal devlet anlayışı ile Türkiye’de çeşitli başlıklarda çeşitli kesimlere yardım ve destekler verilmeye devam ediyor. Söz konusu destekler arasında, çiftçilere özel verilen kuraklık destekleri de yer alıyor.

Türkiye, sosyal devlet olmanın gereklerince yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli şekillerde yardım ve desteklerini ulaştırmaya devam ediyor. Bakanlıklar ve kurumlar aracılığı ile ulaştırılan bu desteklerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracı olarak çalışmalarını sürdürüyor olsa da devletin vatandaşlara sunduğu bu destekler geniş bir yelpazede vatandaşlara ulaştırılıyor. Söz konusu destekler arasında ihtiyaç sahiplerine verilen elektrik ve doğalgaz destekleri, çeyiz hesabı desteği, yakıt desteği, bakım onarım destekleri, barınma destekleri gibi birçok çeşitte destek yer alıyor. Öte yandan devlet, üretim yapan ve tarım faaliyetlerinde bulunan çiftçilere de belli şartlar altında destekler veriyor. Bu desteklerden biri de kuraklık desteği olarak öne çıkıyor.

Kimlere Kuraklık Desteği Veriliyor

Çiftçilere özel olarak verilen bu destekler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenerek çiftçilere ulaştırılıyor. Kuraklık desteği, belirlenen tarım ve havzalardaki köylerde yetersiz yağış sebebiyle %30 ve üzerinde verim kaybı yaşayan çiftçilere veriliyor. Ancak bakanlığın verdiği bu kuraklık desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin kesinlikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekiyor. Bakanlık bu noktada verim kaybına ve dekar başına desteklerini sunuyor. Destek tutarları ise 30 TL ile 100 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Ne Kadar Destek Ödemesi Yapılıyor?

Devletin sunduğu kuraklık destekleri, dekar başına ve verim kaybına göre değişiklik gösteriyor. Kaybı yüzde 30 – 39 arasındakilere dekar başına 30 TL verilirken, kaybı yüzde 40 – 49 arası olanlara da 40 TL veriliyor. Ondalık olarak 10’ar TL artan bu ödemelerde kaybı yüzde 100 olan çiftçilere de dekar başına 100 TL ödeme yapılıyor.

Mazot ve Gübre Destekleri

Devletin çiftçilere özel sunduğu destekler arasında ayrıca mazot ve gübre destekleri yer alıyor. Bunun için de çiftçilerin öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca bu destek ödemeleri ise çiftçinin üretim yaptığı ürüne göre veriliyor. Bu noktada ise ödemeler ürünün çeşidine göre değişirken, en fazla ödeme çeltik ve kütlü pamuk üretimi için yapılıyor.