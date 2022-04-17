Hazine arazisi kiralamanın şartları, hazine arazisi kiralamada puan sistemi ve kirada yapılan pazarlık bu yazı içerisinde yer almaktadır. Siz de hazine arazisi kiralamak isteyen biri olarak bu yazıdan yardım alabilirsiniz.

Hazine arazisi kiralamanın koşulları aşağıda sıralanmıştır. Hazine arazisi kiralama gibi bir düşüncesi olanların bu koşulları eksiksiz olarak sağlaması gerekmektedir:

Köy nüfusuna kayıtlı olmayan ve köy dışından gelen kişiler dışardan başvuru yaparak hazine arazilerini ekip biçme amaçlı kiralayabilmektedir. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için bir talep gerekmektedir.

Topraksız olan ya da ekip biçmek için yeterli toprağa sahip olmayan çiftçiler hazine arazisi kiralayabilecektir.

Yeterli bir başvuru yapılmadığında taşınmazların tüzel ya da gerçek kişilere kiraya verilmesi yapılabilecektir.

Bir kişinin kiralayabileceği hazine arazisinin 60 dönüm üzerinde olmaması gerekmektedir.

Yüz ölçüm olarak 60 dönüm üzerine olan arazilerin kroki olarak ulaşım yollarının belirtilmesi gerekmektedir. Bu araziler 60 dönümlük parçalar halinde kiralanabilecektir.

Yeterli toprağı olmayan ya da topraksız olan çiftçiler bir tebliğ kapsamında hak sahibi olabilmektedir.

Hazine Arazisi Kiralamada Puana Göre Sıralama

Hazine arazisi kiralamanın puanlık etkisi arazinin kim tarafından kiralanacağına karar vermektedir. Hazine arazisi kiralama sırasında kullanılan puan sistemine göre köy içerisinde ikamet eden ve köyde kaydı bulunanlar 20 puan alabilecektir. Köyde kaydı olmayan ancak en az 3 yıldır köyde ikamet edenler 10 puana kavuşmaktadır. Köy nüfusuna kaydı olanlar 5 puan alabilecektir. Toprak sahibi olmayan kişiler için 60 puan, 10 dönüm ve altında toprağı olanlar için 40 puan, 30 dönüm ile 40 dönüm arasındaki toprak sahipleri için ise 10 puan verilmektedir. Evli kişiler 20 puan alır iken ziraat teknikerleri ve mühendisleri de puan üstünlüğüne tabi tutulacaktır.

Hazine Arazisi Kiralamada Pazarlık