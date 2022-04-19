Yeni dönemde nakde olan ihtiyaçları sebebi ile harcamalarını daha çok kredi kartı ürünleri ile yapmayı tercih eden vatandaşlara, kamu bankası Vakıfbank’tan önemli bir duyuru geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm kredi kartı kullanıcılarının aylık ekstre tutarlarının 500 TL’sini üstlendiğini bildirdi.

Bankaların kredi kartı ürünleri, özellikle gün içerisinde nakde olan ihtiyacı fazla olan kişiler tarafından sıklık ile kullanılmaktadır. Ek olarak bankaların kredi kartı kullanıcısı olan müşterileri için geliştirmiş olduğu avantajlı kampanyalar da ilgili ürünlere olan talebin artmasını sağlamaktadır.

Ekonomi piyasalarında yaşanan gelişmeler ışığında artan nakit ihtiyaçları, kredi kartı ürünlerinin kullanılmasına etki eden bir diğer faktördür. Ancak ay sonu gelip ekstre tutarlarını yine nakit olarak ödemek zorunda olan vatandaşlar, ilgili kart borçlarını ödeyebilmek adına destek arayışı içerisine girmektedirler. Bu noktada devreye giren kamu bankası Vakıfbank, kredi kartı kullanıcıları için “Sözünle Kazan” ismini verdiği bir kampanya geliştirdiğini duyurarak ilgili kampanyanın tüm ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Vakıfbank Sözünle Kazan Kampanyası 2022

Geliştirdiği kampanyaların avantaları sayesinde vatandaşlar tarafından en çok hizmet alınan bankalardan biri olan Vakıfbank, yeni dönemde kredi kartı borcunu ödeyebilmek adına desteğe ihtiyaç duyan müşterileri için “Sözünle Kazan” ismini verdiği yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Banka, 12 aylık ekstre sözü veren tüm kredi kartı kullanıcılarının 500 TL’lik ekstre borçlarını üstlendiğini bildirdi.

Vakıfbank Sözünle Kazan Kampanyasının Ayrıntıları

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan Sözünle Kazan kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Verilen ekstre sözüne göre farklılık gösteren destek tutarları şu şekilde açıklandı:

Bin TL’lik ekstre sözüne 50 TL

Bin 500 TL’lik ekstre sözüne 75 TL

2 bin TL’lik ekstre sözüne 100 TL

3 bin TL’lik ekstre sözüne 150 TL

5 bin TL’lik ekstre sözüne 250 TL

7 bin 500 TL’lik ekstre sözüne 375 TL

10 bin TL’lik ekstre sözüne 500 TL

Vakıfbank Sözünle Kazan Kampanyası Başvurusu 2022

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan Sözünle Kazan kampanyasına bankanın mobil uygulaması ve SMS aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir. SMS ile başvuru yapmak isteyenlerin ilgili ekstre sözü tutarlarının önüne H yazıp, boşluk bırakıp kredi kartının son altı hanesini yazmaları ve 6635’e göndermeleri gerekmektedir.