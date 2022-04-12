Devlet bankalarından biri olan Ziraat Bankası, yeni dönemde uygun fiyatlar karşılığında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ev satışlarını başlattığını duyurdu. İşte Ziraat Bankası’nın ev satışı hizmetine ilişkin haberin devamı…

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler, pek çok sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Hem sıfır hem de ikinci el konutların fahiş fiyatlara satılması, yeni dönemde kendi evinin sahibi olmayı hayal eden vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu.

Yapılan piyasa müdahaleleri ve geliştirilen yeni ekonomik modellerden sonra bir nebze olsun gerilemeyi başaran döviz kurları ve altın fiyatları, vatandaşları konut zamlarının geri alınacağı konusunda ümitlendirdi. Ancak yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının piyasa etkileri ile tekrar yükseliş trendine giren ekonomi piyasaları, zamların katlanarak yapılmasına yol açtı.

Konut fiyatlarının artan grafiğine, satışa sunduğu evler ile “dur” diyen Ziraat Bankası, yeni dönemde uygun fiyatlar karşılığında kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı. Banka, konut satışına ilişkin detayları resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.

Ziraat Bankası Konut Satışı Nedir?

Bankalar sundukları yüksek tutarlı kredi hizmetlerine karşın müşterilerinden çeşitli teminatlar istemektedirler. Vade süresinin bitip borçların ödenmemesi durumunda ise teminat olarak alınmış olan mal varlıkları, banka bünyesine dahil edilir. Bu kapsamda elinde bulunan araba ve konut gibi mal varlıklarını satışa çıkarma kararı alan bankalar, bu satışları piyasa fiyatlarının oldukça altında olan tutarlar karşılığında gerçekleştirirler.

Ziraat Bankası’ndan Nasıl Ev Sahibi Olunur?

Ziraat Bankası’nın satışa sunmuş olduğu konutlardan herhangi birine sahip olmak için 18 yaşından büyük olmak, sisteme kayıt olmak ve ilgili konut için belirlenmiş olan teminat bedelini bankaya yatırmak gerekmektedir. Teminat bedelinin yatırılmasından sonra satın alınmak istenen konuta en yüksek fiyatı veren kişi, evin yeni sahibi olur.

Ziraat Bankası Ev Fiyatları 2022

Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi aracılığı ile satışa sunulmuş olan bazı konutların bilgileri şu şekildedir: