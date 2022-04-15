2022 yılı içerisinde kendi evine sahip olmak isteyen vatandaşlara konut finansmanı hizmetleri ile destek olacaklarını bildiren Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte katılım bankalarının konut finansmanı hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen ani yükselişlerden sonra zamlanan konut fiyatları, kendi evinin sahibi olmak isteyen ancak birikimleri bu isteklerini karşılamaya yetmeyen vatandaşları dara düşürdü. Bu noktada devreye giren katılım bankaları, satın alınmak istenen konutun yüzde 80’ine kadar nakit desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Ziraat Katılım Bankası Konut Finansmanı Hizmeti 2022

Yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak artan emlak fiyatlarına karşın katılım bankası kanalı ile de destek olacağını bildiren Ziraat Bankası, söz konusu hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.

Ziraat Katılım Bankası’nın resmi internet sitesinde tüm detayları ile paylaşılmış olan konut finansmanı hizmetinin, satın alınmak istenen konutların yüzde 80’ine kadar olan kısmını karşılayacağı bilgisi kaydedildi. Konut finansmanı hizmetinin azami vade sayısını 120 ay, kar payı oranını ise yüzde 1,45 olarak belirleyen Ziraat Katılım Bankası, ilgili hizmetinden 100 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen müşterilerinin ödeyecekleri aylık taksit tutarını bin 763 TL 40 kuruş olarak hesapladı.

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Vakıf Katılım Bankası Konut Finansmanı Hizmeti 2022

Yeni dönemde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun kâr payı oranları karşılığında konut finansmanı hizmeti sunacağını açıklayan bir diğer kamu bankası da Vakıf Katılım Bankası oldu. Banka, ev sahibi olabilmek için nakde ihtiyacı olan tüm vatandaşlara ilgili hizmeti aracılığı ile destek olacağını bildirdi.

Vakıf Katılım Bankası’nın resmi internet sitesinde detayları paylaşılmış olan konut finansmanı hizmetine göre bankanın satın alınmak istenen evlerin yüzde 80’ine kadar nakit desteği sağlayacağı bilgisi kaydedildi. Konut finansmanı hizmetinin azami vade sayısını 120 ay, kar payı oranını yüzde 1,54 olarak belirleyen Vakıf Katılım Bankası, ilgili hizmetten 100 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen müşterilerinin ödeyecekleri aylık taksit tutarını, bin 832 TL 87 kuruş olarak hesapladı.

Katılım Bankası Konut Finansmanı Başvurusu 2022

Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası özelinde geliştirilmiş olan konut finansmanı hizmetlerinden birinden yararlanmak isteyen vatandaşların, en yakın banka şubesine gitmeleri gerekmektedir.