ATV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden birisi olan Destan hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor. Hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu bakımından izleyicinin oldukça ilgisini çeken Destan dizisinde oyuncuların kazançları dudak uçuklattı. Destan oyuncuları ne kadar kazanıyor? Destan dizisinde rol alan Ebru Şahin ne kadar kazanıyor?

ATV ekranlarında kısa süre önce gösterime giren ve gösterime girdiği andan bu yana izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran Destan dizisi reytinglerde de oldukça başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Destan TV izleyenlerini ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin oyuncularının ne kadar kazandığı büyük merak konusu oldu. Destan oyuncuları ne kadar kazanıyor?

Destan Oyuncuları Ne Kadar Kazanıyor?

Dizide hem oyunculukların hem de sahnelerin oldukça profesyonel olması dizinin daha çok sevilmesine neden oluyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Destan dizisi her cumartesi ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Destan dizisinde en çok merak edilen konulardan birisi de oyuncuların kazançları oluyor. Reklam ve oyunculuk ücretleri oldukça pahalı olan Ebru Şahin'in destan dizisinden ne kadar kazandığıu ise büyük bir izleyici kesimi tarafından merak ediliyor.

Oldukça prfesyonel bir oyuncu kadrosuna sahip olan Destan hem dizinin bütçesi hem de oyuncu bütçesi anlamında oldukça büyük bir ekibin olduğu biliniyor. Destan dizisindeki oyuncuların hepsinin ne kadar kazandığı bilinmese de Ebru Şahin'n Destan dizisinden bölüm başı kazandığı iddia edilen para duyanların ağzını açık bırakmaya devam ediyor.

Hercai dizisiyle ile ününe ün katan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Ebru Şahin son olarak Destan dizisinde rol aldı. Destan dizisiyle de oldukça konuşulan Ebru Şahin aldığı maaşla dudakları uçuklattı. Bölüm başı 900 Bin kazandığı iddia edilen Ebru Şahin'in dizi dışındaaki reklam anlaşmaları için ne kadar kazanıldığı ise bilinmiyor.