Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile birlikte değerlenen brent petrol, akaryakıt fiyatlarının da zamlanmasına sebep oldu. Bu durum karşısında mağdur olan sürücülere, Denizbank’tan müjdeli haber geldi. İşte Denizbank’ın yeni dönem akaryakıt kampanyasına ilişkin haberin detayları…

Artan akaryakıt fiyatlarına karşın vatandaşın yanında olduğunu bildiren Denizbank, Opet ile iş birliği yaparak akaryakıt alışverişleri karşılığında indirim fırsatı sunacağını bildirdi. 30 Nisan tarihine kadar başvurulara açık olan kampanyanın detayları paylaşıldı.

Denizbank Akaryakıt Kampanyası 2022

Artan akaryakıt fiyatlarından sonra araçlarına akaryakıt almakta zorlanan vatandaşların büyük bir kısmı, kendi araçlarını garajlarına park ederek toplu taşıma araçlarına yönelmek durumunda kaldılar. Mecburen araç kullanmak zorunda olan vatandaşlar ise artan akaryakıt masraflarına karşın destek arayışı içerisine girdiler. Bu noktada devreye giren Denizbank, Opet ile el sıkıştığını duyurarak akaryakıt alışverişlerinde indirim fırsatı sunacağını bildirdi.

Denizbank’ın ve Opet’in resmi internet sayfasında yayınlanmış olan akaryakıt kampanyasına göre Üretici Kart sahiplerine 3 ay boyunca faizsiz akaryakıt alışveriş fırsatı sunulacağı ve bin TL ve üzeri tutarlarda olan alışverişlere yüzde 10 indirim yapılacağı bilgisi kaydedildi.

Denizbank Akaryakıt Kampanyasının Ayrıntıları

Denizbank ve Opet iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan akaryakıt kampanyasından, yalnızca Denizbank Üretici Kart kullanıcılarının yararlanabileceği ve kampanya kapsamında avantajlara ulaşabilmek için alışverişlerin Opet[ampersand] Sunpet noktalarından yapılması gerektiği bilgisi verildi. Ayrıca kampanyanın, yalnızca Denizbank Üretici Kart POS üyesi olan istasyonlarda geçerliği olduğu da duyuruldu.

Denizbank’ın Opet istasyonlarından yapılan 1000 TL ve üzeri akaryakıt alışverişleri için sağlayacağı yüzde 10’luk indirim avantajının, aylık olarak 250 TL’yi geçemeyeceği bilgisi kaydedildi.

Denizbank Akaryakıt Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Denizbank ve Opet iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan akaryakıt kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların, bankanın mobil uygulaması, banka şubeleri, internet bankacılığı kanalı ya da telefon bankacılığı aracılığı ile kampanya başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Denizbank’ın kampanya kapsamında olan Üretici Kartı ürününe sahip olmayan vatandaşlar, cep telefonlarının mesajlar bölümünden sırası ile URETICI, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi bilgilerini yazıp 3280’e göndererek kart başvurusu yapabilmektedirler.