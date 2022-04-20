Denizbank bireysel kredi kartı ile yapılacak internet alışverişlerde 300 TL indirim ve 1 yıllık BluTV üyeliği hediye ediliyor. İşte detaylar…

Denizbank bireysel kredi kartı ile yapılacak internet alışverişlerinde 3 ay boyunca 300 TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Ayrıca 1 yıllık BluTV üyeliğinden de yararlanarak vatandaşların çok daha avantajlı şekilde internet alışverişlerini gerçekleştirmeleri mümkün hale geliyor. Vatandaşların artan ihtiyaçlarına indirim fırsatları ile çözüm arayışlarının devam ettiği dönemde Denizbank’tan dikkat çeken yeni bir kampanya gelmesi gündemde ilk sırada yerini almayı başardı.

3 Ay Boyunca İnternet Alışverişlerinde 300 TL İndirim!

Denizbank bireysel kredi kartı ile yapacağınız internet alışverişlerinde 3 ay boyunca 300 TL indirim kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Müşterilerin yeni kredi kartı ile 2022 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirecekleri tüm internet alışverişlerinin azami yüzde 50’si olacak şekilde ayda 100 TL olmak üzere, 3 ay içinde en çok 300 TL indirim kazanılabilecek.

12 Aylık BluTV Üyeliğinden Hemen Yararlanın!

Türkiye’nin önde gelen dijital dizi/film platformlarından BluTV, Denizbank anlaşması ile aynı kampanya kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıllık BluTV üyeliği kazanması da sağlanmaktadır. 12 aylık BluTV üyeliği kazanmak için MobilDeniz uygulaması üzerinden kampanyalar menüsünü kullanarak hediye kodunun alınması gerekmektedir. Alınan kod ile BluTV web sitesi veya mobil uygulamasından giriş yapılarak abonelik işlemi sonrasıdn hesap ve ayalar bölümünden kodun girilmesi yeterli olacaktır.

30 Nisan Son Başvuru Tarihi!

Denizbank bireysel kredi kartı ile yapılacak alışverişlerde geçerli olmak üzere 300 TL indirim ve 1 yıllık BluTV üyeliği fırsatından yararlanmak için 1 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında, onaylanan bireysel asıl kredi kartı başvurusunun yapılması gerekmektedir. Kampanyaya katılım için internet bankacılığı, MobilDeniz, Mobil Web veya DenizKartım gibi bankanın dijital iletişim kanallarının kullanılması yeterlidir. İnternet harcamalarında geçerli 300 TL’ye varan indirim ve 1 yıllık BluTV üyeliğinden yararlanmak isteyenlerin başvuru işlemlerini Nisan ayı sonuna kadar yapmaları gerekmektedir.