Emeklilere özel fırsatlar sunan bankalar arasında yer alan Halkbank ve Denizbank, emekli maaşını taşıyanlara kampanyalarını duyurdu. Emekliler için bu bankalardaki özel fırsatlar neler?

Düzenli maaşları bulunan emekliler, bankaların çalışmayı en çok istediği müşteriler arasında bulunuyor. Düzenli gelirleri sayesinde kolaylıkla bankaların sunduğu kredi, kredi kartı KMH gibi ürünlerden yararlanabilen emekliler için bankalar da cazip fırsat ve kampanyalar sunarak, emekli maaş müşterilerinin kendilerini tercih etmeleri için birbirleriyle yarışıyor. Bununla birlikte bankaların emeklilere sunduğu kampanya ve fırsatların sayısı da gün geçtikçe artış gösteriyor. Emekli maaşını taşıyanlara özel fırsat ve promosyonlar sunan bankalar arasında yer alan Halkbank ve Denizbank da emeklilere özel sundukları kredi imkanları ile ön plana çıkıyor.

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Denizbank’tan Emeklilere Özel Kredi

Denizbank, emekli maaşını Denizbank’a taşıyanlar için uygun geri ödeme koşulları ve uygun faiz oranları ile emeklilere özel kredi sunuyor. Denizbank, emeklilere sunduğu özel kredisinde faiz oranını %2,60 olarak belirliyor ve kredi tutarının 50 bin TL’yi geçmesi durumunda 24 aya kadar, kredi tutarının 50 bin TL’nin altında olması durumunda ise 36 aya kadar vade seçeneği sunuyor. Bu şartlar altında Denizbank’ta %2,60 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneğiyle 10 bin TL ihtiyaç kredisinde aylık taksit ödemesi 466,28 TL olarak belirleniyor. Ayrıca emeklilere özel olarak diğer birçok üründe de çeşitli fırsat ve promosyonlar sunuluyor.

Halkbank’tan Emeklilere Özel Kredi

Emeklilere özel kredi imkanı sağlayan bankalar arasında bulunan ve bir devlet bankası olarak hizmet veren Halkbank da emeklilere özel kredide %1,55’ten başlayan faiz oranları sunuyor. Faiz oranı kredinin tutarına, müşteriye özel olarak ve vade seçeneğine göre değişiklik gösterebiliyor. Halkbank, 50 bin TL üzerindeki krediler için 24 aya kadar, 50 bin TL’nin altındaki krediler için 36 aya kadar vade seçeneği sunuyor. Bu şartlar altında, 36 ay vadede %1,60 faiz oranı ile Halkbank’ta 25 bin TL ihtiyaç kredisinde aylık taksit ödemesi de 968,26 TL olarak hesaplanıyor. Halkbank da kredi seçeneğinin dışında emeklilere özel olarak birçok farklı fırsat sunuyor.