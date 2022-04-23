Eli nakde sıkışan emekli müşterileri için ihtiyaç kredisi hizmetleri geliştiren Denizbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte bankaların emekli ihtiyaç kredisi hizmetlerinin ayrıntıları…

Yeni dönemde tek maaş ile geçinmekte güçlük çeken emekli müşterileri için ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenlediklerini duyuran Denizbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası, ilgili hizmetlerinin tüm ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Denizbank Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Denizbank’ın Fırsat Dolu Emekli Kredisi ismini vermiş olduğu emekli ihtiyaç kredisi hizmetinin üst sınırı 100 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay olarak belirlerken, aylık faiz oranının yüzde 2,60 olduğunu bildirdi.

Denizbank’ın emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu Fırsat Dolu Emekli Kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu yayınlandı. Buna göre bankadan 36 ay vade 50 TL tahsis ücreti ve yüzde 2,60 faiz oranı karşılığında 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 450,35 TL olarak hesaplandı.

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredisi 2022

Ziraat Bankası’nın Emeklinin Artısı Kredisi ismini vermiş olduğu emekli ihtiyaç kredisi hizmetinin üst sınırının her müşteri için özel olarak belirleneceği bilgisi kaydedildi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay olarak belirlerken, aylık faiz oranının yüzde 1,55’ten başladığını duyurdu.

Ziraat Bankası’nın emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu Emeklinin Artısı Kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu yayınlandı. Buna göre bankadan 210 TL tahsis ücreti, 36 ay vade ve yüzde 1,69 faiz oranı karşılığında 40 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 1.576,38 TL olarak hesaplandı.

Halk Bankası Mutlu Emekli Kredisi 2022

Halk Bankası’nın Mutlu Emekli Kredisi ismini vermiş olduğu emekli ihtiyaç kredisi hizmetinin üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. Bankanın mevcut müşterileri ve yeni dönemde maaş hesabını kurum bünyesine taşıyan yeni müşterileri için geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetinin azami vade sayısı 36 ay olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmeti karşılığında uygulayacağı faiz oranının yüzde 1,55’ten başladığını duyurdu.

Halk Bankası’nın emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu Mutlu Emekli Kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu yayınlandı. Hizmetten 131,25 TL tahsis ücreti, yüzde 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade karşılığında 25 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 958,90 TL olarak hesaplandı.