Denizbank, ‘’Emeklilere 1.750 TL Nakit Hediye’’ başlığıyla duyurduğu haberde emekli maaş müşterilerine ödeme yapacağını bildirdi.

Denizbank, ‘’Emeklilere 1.750 TL Nakit Hediye’’ başlığıyla duyurduğu haberde emekli maaş müşterilerine ödeme yapacağını bildirdi. Buna göre hâlihazırda Denizbank’tan emekli maaşı alıp promosyon almayan, promosyon süresi sona erdiği için yeni promosyon ödemesinden faydalanma hakkına sahip olan ve başka bankadan maaş alıp maaşını Denizbank’a taşımak isteyen emekliler, nakit hediye kampanyasından yararlanabiliyor.

Emekliler, maaş aldıkları bankalarla yaptıkları anlaşma gereği promosyon ödemesine hak kazanmakta. Bankalar, emekli maaş müşterisi edinimi için promosyon ödemesi yapmayı tercih ediyor. Diğer bankalar gibi Denizbank’ta da 3 farklı maaş grubuna göre ödeme skalaları belirlenmekte. Maaşı 1.500 TL’yi aşmayanlar, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlar ve 2.500 TL’den yüksek maaşı olan emekliler olmak üzere 3 farklı emekli maaş müşteri tipi mevcut. Denizbank, belirlenen bu sınırlara göre emeklilere nakit hediyesi yapıyor.

Emekli Maaşına Göre Promosyon Tutarı Belirlenmekte

Nakit hediye kampanyasında ilk gruba dahil olanlara toplamda 1.425 TL ödeme yapılıyor. Bir sonraki grup için ayrılan ödeme tutarı emekli maaş müşterisi başına 1.600 TL. Son gruptakilerin alacağı nakit hediyesi ise toplamda 1.750 TL. Bu tutarda nakit hediye alabilmek için emeklilerin en az 1 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekmekte. Emekliler, kendilerine ya da bir başkasına ait faturanın ödemesini Denizbank’tan otomatik olarak yaptırarak bu fırsattan yararlanabiliyorlar.

Otomatik ödeme talimatı vermeyen emekli maaş müşterilerine 750 TL eksik promosyon ödenmekte. Sadece 1 adet otomatik ödeme talimatı sayesinde 750 TL gibi azımsanmayacak bir ödeme yapılacak olması da önemli avantaj. Emekliler, kendi faturaları olmasa bile çocuklarının ya da bir yakınlarının faturasını Denizbank’ta otomatik ödemeye bağlayarak 750 TL ekstra destekten yararlanmayı tercih ediyor.

Emekliye nakit ödeme kampanyası, Mart ayı sonuna kadar her halükârda devam edecek. Mart ayı sonrasında ne kadarlık ödeme yapılacağı da merak konusu. Bankanın yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek toplantı sonrasında Mart ayından sonraki aylarda ne kadar promosyon ödeneceği görüşülecek. Nisan ayı ve sonrası için belirlenecek promosyon tutarlını da yine web sitemiz aracılığı ile öğrenebileceksiniz.