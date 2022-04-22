Yeni dönemde emekli müşterileri için 3 farklı kampanya geliştirdiğini duyuran Denizbank, ilgili emekli kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı. İşte Denizbank’ın 2022 emekli kampanyalarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Devlet garantili, düzenli bir gelire sahip oldukları için bankaların en önemli kalemlerinden birini oluşturan emekli müşteriler, her dönem bankaların kendileri için özel olarak hazırladıkları kampanyalar ile karşı karşıya kalırlar. Emekli müşteri sayılarını arttırmak için birbirleri ile bir yarış içerisinde olan bankalar, en avantajlı emekli kampanyasını geliştirebilmek adına var güçleri ile çalışırlar. Bu kapsamda yeni dönemde 3 emekli kampanyası birden geliştirmiş olduğunu duyuran Denizbank, ikisi kredi biri promosyon kampanyası olmak üzere 3 kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.

Denizbank Promosyon Kampanyası 2022

Emekli hesabını Denizbank’a taşıyan ve ilgili hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilere ödenecek olan promosyon tutarları şu şekilde belirlendi:

1.500 TL’den az emekli maaşı alanlara: 1.425 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.600 TL

2.500 TL’den fazla emekli maaşı alanlara: 1.750 TL

Emekli Olmak İsteyenlere Denizbank’tan Kampanya!

Emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan yaş ve sigortalı olma süresini tamamlayan ancak prim ödemesi şartında eksiklikleri olan vatandaşlara, Denizbank’tan destek geldi. Banka SGK mevzuatı gereğince borçlanmaya hakkı bulunan tüm vatandaşlara 100 bin TL’ye kadar nakit desteği sağlayacağını bildirdi.

Denizbank’ın prim ödemesi yapacak olan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu kredi kampanyasının azami vade sayısı 36 ay, aylık faiz oranı yüzde 2,11 olarak belirlendi. 10 bin TL’lik kredinin aylık geri ödemesi ise 426,62 TL olarak hesaplandı.

Denizbank Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Denizbank tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisinin ayrıntıları belli oldu. Bankanın mevcut emekli müşterileri ve bu dönem içerisinde emekli maaşı hesabını banka bünyesine taşıma talimatı verecek olan yeni müşterileri için geliştirmiş olduğu kredi kampanyasının azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 2,60 olarak bildirildi. Banka, söz konusu emekli ihtiyaç kredisi kampanyasının 100 bin TL ile sınırlandırıldığını da duyurdu.

Denizbank’ın açıklamış olduğu azami vade sayısı ve aylık ortalama faiz oranı karşılığında bankadan 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen emekli vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 466,28 TL olarak hesaplandı.