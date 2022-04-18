Yeni dönemde çiftçilik faaliyetlerine devam edebilmek için nakde ihtiyacı olanlara, özel bankalardan biri olan Denizbank’tan destek müjdesi geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm çiftçi müşterilerine, ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını bildirdi. İşte Denizbank’ın çiftçi hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Bir süredir ekonomi piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler, hemen hemen her kesimden vatandaşın bütçesini direkt olarak etkiledi. Özellikle zorlu iklim koşullarında ve kuraklığın sebep olduğu verimsizlik ortamında üretim yapmaya çalışan tarım çiftçilerini derinden etkileyen bu durum, çiftçilerin nakde olan sıkışıklıklarının artmasına sebep oldu. Bu duruma sessiz kalmak istemeyen Türkiye Cumhuriyeti, geçtiğimiz haftalarda açıklamış olduğu tarım desteklerini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan kuraklık desteklerinden sonra Denizbank da yeni dönemde çiftçilere nakit desteği sağlayacağını bildiren kurumlardan biri oldu. Banka, sunduğu çiftçi hizmetlerine ilişkin ayrıntıları resmi internet sitesi aracılığı ile yayınladı.

Denizbank Çiftçi Üretici Kart Ürünü

Geliştirdiği kredi hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, çiftçilere de ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını ilan eden Denizbank, yeni dönemde faaliyetlerine devam edebilmek için nakde ihtiyaç duyduğunu belirten çiftçilerin yanında olduğunu duyurdu. Denizbank’ın çiftçi müşterileri için geliştirmiş olduğu ürünlerin ilki, Üretici Kart olarak bildirildi.

Üretici Kart ürünü hem ülkemizde hem de dünyada ilk kez Denizbank tarafından geliştirilmiş olan bir hizmet ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürün, çiftçinin maddi durumuna göre almaya hak kazanmış olduğu ihtiyaç kredisini içerisinde barındırır. Çiftçi, karta yüklenen kredi tutarını yıl boyunca harcar ve kart ödemesi yılda bir kez alınır. Spot kredi ise faizi ve vade sayısı sabit olan çiftçi kredisi olarak tanımlanmaktadır.

Denizbank Çiftçi Kredileri 2022

Denizbank tarafından geliştirilmiş olan çiftçi kredileri, iki farklı başlık altında toplanmıştır. Rotatif kredi, faiz ödemelerinin 3,6 ve 12 aylık periyotlarda yapılmasına izin veren kredi türüdür. Kredi borcu, istenen zaman aralığında kısmi olarak ya da tamamen kapatılabilmektedir.

Denizbank Çiftçi Hizmetlerine Nasıl Başvuru Yapılır?

Denizbank’ın çiftçi vatandaşlar için geliştirmiş olduğu kredi ürünlerine ve kart ürününe, en yakın Denizbank şubesi aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.