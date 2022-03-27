Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının sevilen şefinden bomba ramazan tarifi! Yayına girdiği tarihten itibaren izlenme rekorları kıran yarışma, sevenleri tarafından merakla takip edildi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının sevilen şefinden bomba ramazan tarifi! Yayına girdiği tarihten itibaren izlenme rekorları kıran yarışma, sevenleri tarafından merakla takip edildi. Samimi diyalogları ve yemeklerde verdiği püf noktaları ile ekranların aranan ismi haline gelen Danilo Şef, ramazan ayı için inanılmaz bir tarif verdi. İşte Danilo Şef’in kıskandıran ramazan tarifi…

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Yarışmaya sonradan dahil olan Danilo Şef, yarışmacılar ile olan samimi diyalogları ve sempatik tavırları ile çok sevildi. Ramazan ayı için de sevenlerine oldukça özel bir tarif verdi. Yarışma esnasında vermiş oldukları tarifler dışında, izleyenlerin evlerinde de yapabileceği özel bir yemek tarifi vererek, sevenlerini bir kez daha memnun etti. İşte Danilo Şef’in Somer Şef’i kıskandıran çok özel ramazan tarifi;

Malzemeler:

800 gr kadar levrek

500 gr kereviz (kök)

2 limon

40 gr kadar tereyağı

100 gr kadar pancar

Maydanoz (1 bağ)

2 adet kırmızı soğan

Brüksel lahanası (3 adet)

Portakal (1 adet)

10 cl kadar pirinç sirkesi

2 gr kadar pembe tane biber

3 gr kadar toz şeker

Sarımsak (1 diş)

20 cl kadar zeytinyağı

6 gr kadar tuz

Çiçek yağı (300 ml)

Yapılışı:

Öncelikle levreği temizleyin ve Danilo Şef’in yöntemi ile levreğin pulunu alarak fileto haline getirip deri kısmına tuz ekleyin. Ardından ızgarada pişirin. Kerevizlerin kabuklarını soyduktan sonra suda haşlayarak süzgeç yardımı ile süzün. Sonrasında tereyağı ile tuzu ekleyerek blender ile püre haline getirin. Pancarı fırınladıktan sonra pişirip kabuklarını soyarak blenderdan geçirin. İçine de bir kaşık hazırladığınız kereviz püresinden ekleyin. Zeytinyağı, maydanoz ve sarımsağı da blenderdan geçirip tülbent yardımı ile süzün. Tülbentten artan maydanoz ile de hazırladığınız kereviz püresinden de 2 kaşık ekleyerek yeşil yağı elde edin. Böylelikle üç adet farklı renkte püre elde etmiş olacaksınız. Soğanları soyarak ince bir şekilde doğrayın ve tuz, şeker, limon suyu, pirinç sirkesini üzerine ekleyip karıştırın. Artından 20 dakika bekletin. Çiçek yağında 5 adet kereviz yaprağını kızartın. Bürüksel lahanalarını da blanc ederek kabuklarını çıkarın. İçine de soğan ve turşuları ilave edin. Portakalı soyarak dilimlerini çıkarın ve tabağı hazırlarken pürelerini yan yana koyun. Son aşamada levreği yerleştirerek, hazırladığınız bürüksel kabındaki soğan turşusunu koyun ve portakalları da yerleştirin. Son olarak da pembe biber, kızartılmış kereviz yaprakları ve yeşil yağ ile süsleyip servise hazır hale getirin. Böylelikle Danilo Şef’in ramazan tarifine sofralarınızda yer verebilirsiniz.