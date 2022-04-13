Yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak artan gıda fiyatları, su fiyatlarının da yükselmesine sebep oldu. Damacana sularda gözlenen artışların, market reyonlarına yansıyıp yansımadığı merak konusu oldu. İşte A101, ŞOK, Migros su fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Gözden kaçırmayın Tarım Kredi Kooperatif Marketler Ramazan Ayına Özel Fırsat Ürünlerini Duyurdu! İndirimli Ürünlerde Son Tarih 13 Nisan

Döviz kurlarında gözlenen dalgalı hareketler, ekonomi alanında yaşanan diğer olumsuz gelişmeler, Rusya- Ukrayna savaşı, tedarik problemleri ve daha pek çok faktör çerçevesinde pahalılaşan gündelik hayat şartları, gıda sektörüne de direkt olarak etki etti. Et, süt, ayçiçek yağı ve daha pek çok gıda ürününe gelen zamlardan sonra sıra suya geldi.

Yapılan araştırmalara göre damacana suların satış fiyatlarına 4 ayda yüzde 150 oranında zam geldiği bilgisine ulaşıldı. Damacana suların satış fiyatlarının bu denli yükselmesinden sonra marketlerde satılan su ürünlerinin fiyatları merak konusu oldu.

ŞOK Güncel Su Fiyatları

ŞOK Market tarafından satışa sunulan su ürünlerinin güncel fiyatları şu şekilde belirlendi:

Saka Su 0,5 L: 2,95 TL

Saka Su 1,5 L: 5,85 TL

Saka Su 5 L: 10,35 TL

Saka Su 10 L: 17,35 TL

Kardelen Su 0,5 L: 1,25 TL

Migros Güncel Su Fiyatları

Migros Market tarafından satışa sunulan su ürünlerinin güncel fiyatları şu şekilde belirlendi:

Abant Doğal Kaynak Suyu 1,5 L: 2,50 TL

Saka Doğal Su 10 L: 13,10 TL

Erikli Su 12x 0,5 L: 33,50 TL

Kipa Su 5 L: 7,50 TL

Assu Su 0,5 L: 1,25 TL

Pınar Su 6x 1,5 L: 25,95 TL

Nestle Pure Life Doğal Kaynak Suyu 5 L: 10,45 TL

A101 Güncel Su Fiyatları

A101 Market tarafından satışa sunulan su ürünlerinin güncel fiyatları şu şekilde belirlendi: