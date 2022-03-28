Türkiye'de son yıllarda hızlı bir şekilde popülarite kazanan CZN Burak kısa süre içerisinde tüm ülke tarafından tanınırlığa ulaştı. Türkiye'de bir marka olan Nusr-et ile birlikte kısa süre içerisinde ünlenen CZN Burak yeni projelere imza atıyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de son yıllarda hızlı bir şekilde popülarite kazanan CZN Burak kısa süre içerisinde tüm ülke tarafından tanınırlığa ulaştı. Türkiye'de bir marka olan Nusr-et ile birlikte kısa süre içerisinde ünlenen CZN Burak yeni projelere imza atıyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de birçok şehirde restoranları bulunan CZN Burak, kısa süre içerisinde büyümesini arttırarak yurt dışında birçok yere restoranını açtı. Tüm dünya tarafından tanınan şeflerden birisi olan CZN Burak, Instagram ve Tiktok üzerinde yaptığı paylaşımlar ile de birlikte herkes tarafından dikkat çekiyor. Sempatik yüz tavrı ve verdiği hizmetler ile her zaman gündemde olan CZN Burak katıldığı girişimci seminerinde ciddi açıklamalara imza attı.

DÜNYA YILDIZI İLE ORTAK RESTORAN!

Dünyanın en önemli oyuncuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo ile ortak restoran açacağını açıklayan CZN Burak, Türkiye gündemine oturdu. Ünlenmenin getirdiği önemli avantajlar arasında da dünyaca ünlü isimler ile tanışmak oluyor. CZN Burak tüm dünya tarafından tanınan bir marka olurken Cristiano Ronaldo ile ortak restoran açma hayalleri de sonunda oluyor.

2021 yılında La Liga'ya konuk olarak gittiği Madrid şehrinde Cristaino Ronaldo'dan teklif alan CZN Burak kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu. Ünlü futbolcu ile ise tekrar görüşmeler gerçekleştiren CZN Burak ile ünlü futbolcu ile Londra'da ortak restoran açacaklarını Bursalı takipçilerine açıkladı. Söyleşisi sırasında 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, "Bu yılın 11'inci ayında İngiltere'deki yerimizi açıyoruz. Londra'da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz" dedi.

CZN BURAK VE RONALDO'NUN RESTORAN İSMİ

İkilinin ortak açacağı mekanın ismi henüz belli olmazken kısa süre içerisinde detayların CZN Burak tarafından açıklanması bekleniyor.

CZN Burak ve Ronaldo'nun restoran ismi, restoran adresi ve restoran telefon numarası gibi birçok bilgiler gursesgazetesi.com adresinde olacak.