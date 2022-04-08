Giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın geçinmekte zorlanan ve buna bağlı olarak da nakde ihtiyacı olan ancak kredi notu düşük olduğu için ihtiyaç kredisi hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. O bankalar, kredi notu düşük olanlara dahi nakit hizmeti sunacaklarını açıkladılar.

Ekonomi piyasalarının bir süredir yukarı yönlü hareketler sergiliyor olması, Rusya- Ukrayna savaşının emtia varlıklarına değer kazandırması, FED faiz kararlarının piyasaları baskılaması, ürünlerinde tedariklerinde yaşanan problemler ve buna benzer daha pek çok faktör çerçevesinde giderek pahalılaşan hayat şartları, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve dolayısı ile de nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu.

Yeni dönemde her şeyin daha iyi olacağına dair içlerinde umut barındıran ancak güncel problemler sebebi ile hayalleri suya düşen vatandaşlar, nakde olan ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak amacı ile bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yönelmeye başladılar. Bu noktada kredi notu düşük olduğu için bu zamana kadar bankaların kapılarından geri çevrilmiş olan vatandaşlara müjdeli haber verildi. Bazı bankalar, kredi notunu gözetmeden nakit hizmeti vereceklerini açıkladılar.

Kredi Notu Nedir?

Kredi notu, bir nevi bankaların vatandaşların güvenilirliğini belirlemek amacı ile kullandıkları bir puanlama türüdür. Banka hizmetlerinden yararlanan, aldıkları hizmetler karşılığında borçlarını düzenli bir şekilde ödeyen vatandaşların kredi notları yüksek olurken, borçlarını ödeyemeyen ya da bankaların hiçbir hizmetinden yararlanamayan vatandaşların kredi notları düşüktür. Kredi notlarının düşük ya da yüksek olması, bankaların ilgili vatandaşlara hangi hizmetleri sunup sunmayacaklarını belirlemektedir.

Kredi Notunu Yükseltmenin Yolları Nelerdir?

Bankaların kara listelerinde bulunan ya da kredi notu düşük olan vatandaşlar, çeşitli başlıklar altında oluşan ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kredi notlarını nasıl yükseltebileceklerini merak etmektedirler. Bu aşamada izlenecek olan adımlar şu şekildedir:

Kredi ve kredi kartı borçlarını günü geldiği gibi ödemek

Ekstre borçlarının asgari ücretlerini değil, mümkün olduğunca toplam tutarlarını yatırmak

Kısa vadeli, düşük tutarlı ihtiyaç kredilerinden yararlanmak

Otomatik fatura ödeme talimatı vermek

Arka arkaya kredi ya kredi kartı başvurusu yapmamak

Kredi Notu Düşük Olanlara İhtiyaç Kredisi Hizmeti Sunan Bankalar

Yeni dönemin zorlu ekonomik şartları çerçevesinde kredi notuna bakmadan ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıklayan bankalar, şu şekildedir: