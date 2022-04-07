Giderek artan gıda fiyatlarına “dur” diyemeyen ancak geliştirdiği kampanyalar ile vatandaşa destek olabilen Vakıfbank, ramazan ayı için özel olarak bir gıda alışverişi kampanyası daha geliştirdiğini duyurdu. İşte Vakıfbank’ın alışveriş kampanyasına ilişkin haberin devamı…

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinden bu yana giderek daha kötü bir hale gelen ekonomi piyasaları, Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile yükseliş trendlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Piyasalarda gözlenen olumsuz hareketler, gündelik yaşamda satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansırken, geçimini sağlamakta zorlanan vatandaşlar, gıda alışverişlerini de yapamayacak noktaya geldiler.

Vatandaşların içerisinde bulundukları zorlu şartlara sessiz kalmak istemeyen ve iyi beslenmenin, en azından temel gıdaya ulaşmanın herkesin hakkı olduğunu savunan kamu bankası Vakıfbank, yeni bir gıda alışverişi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Vakıfbank Gıda Alışverişi Kampanyası 2022

Geliştirdiği kampanyalar ve sunduğu avantajlı fırsatlar ile bankacılık sektöründe hatırı sayılır bir ağırlığa sahip olan kamu bankası Vakıfbank, yeni dönemde çeşitli siyasi ve ekonomik faktörler çerçevesinde günden güne zam alan gıda fiyatlarına karşın müşterilerinin yanında olduğunu ilan etti.

Vakıfbank’ın resmi internet sitesinde detayları paylaşılmış olan gıda alışverişi kampanyasına göre bankanın bireysel müşterisi olan ve ilgili banka kartlarına sahip olan tüm vatandaşlara, kampanyaya katılım sağlamalarından sonra gerçekleştirecekleri her 200 TL ve üzeri tutarlardaki alışverişlerine 15 TL toplamda 150 TL hediye para kazanımı iletileceği bilgisi kaydedildi.

Vakıfbank Gıda Alışverişi Kampanyası Kullanım Detayları

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan 150 TL üst limitli gıda alışverişi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların, bankaya kayıtlı olan cep telefonları ile 8 Mayıs tarihine kadar katılım başvurusu yapmaları gerekiyor. Kampanyaya ticari kartlar ile yapılan alışverişler dahil edilmezken, bireysel kartlar ile yapılan alışverişlerin de World POS’u bulanan mağazalardan ya da internet platformlarından yapılması gerekiyor. Ek olarak Migros Sanal Market’ten yapılan alışverişler de kampanya kapsamında değerlendirilip, ödüllendirilemiyor.

Vakıfbank Gıda Alışverişi Kampanyası Katılım Başvurusu 2022

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan 150 TL limitli gıda alışverişi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların, kampanyaya katılım başvurusu yapmaları gerekmektedir. Banka, cep telefonlarının SMS kısmından sırası ile GIDA, kartın son hanesi bilgilerini yazarak 6635’e kısa mesaj gönderin her bireysel müşterisinin başvurusunu kabul etmektedir.