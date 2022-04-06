Emekli müşteri sayılarını arttırmak, aynı zamanda da müşterilerine nakdi destekte bulunmak isteyen Akbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, ay sonuna kadar geçerli olan emekli promosyonu kampanyalarını duyurdu.

3 yıllık promosyon kampanyası sürelerini tamamlayan Akbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank, ay sonuna kadar başvurulara açık olan güncel emekli promosyonu kampanyalarını duyurdu.

Akbank Emekli Promosyonu Kampanyası

Sene başında duyurmuş olduğu emekli promosyonu kampanyasını güncellediğini açıklayan Akbank, maaş hesabını kendi bünyesine taşıyan ve söz konusu hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağını taahhüt eden yeni müşterilerine, aldıkları emekli maaşı tutarlarına göre değişiklik gösteren geri ödemesiz, nakdi hizmet sunacağını bildirdi.

Akbank’ın resmi internet sitesinde yayınlanan ve başvuru ekranlarını 30 Nisan’a kadar açık tutacak olan emekli promosyonu hizmetinin ayrıntıları şu şekilde paylaşıldı:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

QNB Finansbank Emekli Promosyonu Kampanyası

Ekonomik şartların giderek zorlaştığı şu günlerde geliştirdiği ihtiyaç kredisi hizmetleri aracılığı ile vatandaşlara can suyu olan QNB Finansbank, emekli müşterileri için de yeni bir promosyon kampanyası düzenlediğini duyurdu. Banka, emekli maaşı hesabını kendi bünyesine taşıyan ve maaşını 3 yıl boyunca bankadan alacağının sözünü veren yeni müşterilerine, şu tutarlarda ek ödeme yapacağını bildirdi:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.700 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.150 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.600 TL

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası

Ülkenin önde gelen özel bankalarından biri olarak hizmet veren Yapı Kredi Bankası, sene başında duyurmuş olduğu emekli promosyonu kampanyasında sona gelindiğini duyurdu. Banka, emekli maaşı hesabını 30 Nisan’a kadar kendi bünyesine taşıyan yeni müşterilerine şu tutarlarda ek ödeme yapacağını bildirdi: