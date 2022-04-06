TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, asgari ücret çalışanlarının durumunu gözler önüne serdi. Açıklanan verilerden sonra olası bir zam durumunda, asgari ücretin nasıl değişiklik göstereceği hesaplandı. İşte asgari ücret konu başlığına ilişkin haberin ayrıntıları…

Giderek artan enflasyon oranlarından sonra kulislerde konuşulmaya başlanan asgari ücret zammı konusu, TÜİK’in güncel mart ayı enflasyon verileri açıklamasından sonra hız kazandı. Asgari ücrete ikinci bir zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuşken, açıklanan enflasyon oranlarına göre güncel asgari ücret tutarı hesaplanmaya ve bunun üzerinden hayaller kurulmaya başlandı.

Bakan Bilgin “Anlamlı” Bulmadı!

Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Sorulan soruların arasında yer alan asgari ücrete ikinci zam konusunu da değerlendiren Bakan Bilgin, bu tartışmaları anlamlı bulmadığını, sene başında rekor bir zam yaparak enflasyona karşı tedbir alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanından Ilıman Cevap!

Bir süredir kulislerde konuşulan ve ülke gündemine bomba gibi düşen asgari ücret zammı konusu, vatandaşları umutlandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yöneltilen “asgari ücrete ikinci zam” sorularına, şu ifadeler ile yanıt verdi: “Bizim asgari ücrete yapılacak olan zam oranını belirleyen bir komisyonumuz var. Bu komisyon her aralık ayında toplanır ve yeni zam oranı toplantı sonucunda belli olur. Yine aynı şey olacak. Bakanım ile komisyon tartışacak ve yeni oran açıklanacak. Ancak yükselen enflasyon, asgari ücretli vatandaşımı gerçekten eziyorsa bunu da tekrar değerlendiririz. Gelişime kapalı değiliz. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız.”

Asgari Ücret Tekrar Hesaplandı!

Asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı gizemini koruyorken, 4 Nisan tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri, enflasyon durumunun ne kadar kötü bir hale geldiğini gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, iki gün önce yapmış olduğu açıklamada mart ayı enflasyon oranının yüzde 5,46 arttığını, yıllık enflasyon oranının ise yüzde 61,14’e yükseldiğini açıkladı. Kurum tarafından açıklanan bu verilerden sonra olası bir asgari ücret zammının, güncel enflasyon verileri ışığında maaşları nasıl etkileyeceği hesaplandı. Güncel enflasyon verileri ışığında hesaplanan asgari ücret tutarının, 6 bin 848 TL olması gerektiği ortaya çıktı.