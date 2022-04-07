Pandeminin başında STAR projesi kapsamında stajyer öğrencilere verilen burs imkânı için güncelleme geldi. TÜBİTAK, 22 Nisan tarihine kadar başvurulara açık tutacağı projenin detaylarını paylaştı. İşte TÜBİTAK STAR projesine ilişkin haberin ayrıntıları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yapmış olduğu açıklamada TÜBİTAK’a çağrıda bulunarak, STAR kapsamında verilen öğrenci burslarının geri getirileceğine işaret etmişti. Erdoğan’ın söylemlerinden sonra harekete geçen kurum, 22 Nisan tarihine kadar öğrencilerin başvurularını kabul edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamıştı!

Geçtiğimiz haftalarda çeşitli konu başlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgının başlaması ile birlikte devreye giren TÜBİTAK burs desteklerine değinmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: “Gençlerimize bir müjdemiz daha olacak. Koronavirüs salgınının ilk yılında stajyer araştırmacılar için bir burs programı geliştirmişti. Daha öğrenci oldukları zamanlarda kıymetli deneyimler edinmelerini sağladık. Bugün almaya başlayacağımız başvurular ile 300’üne arkeoloji projesinde olmak üzere toplamda 2 bin 300 öğrencimize daha destek olacağız.”

TÜBİTAK Talimatı Yerine Getirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stajyer araştırmacı burslarına ilişkin yapmış olduğu açıklamadan sonra harekete geçen TÜBİTAK, arkeoloji ve diğer projeler başlıkları altında öğrenci bursu vermeye başlayacağını duyurdu.

TÜBİTAK tarafından duyurulmuş olan Stajyer Araştırmacı Bursları (STAR) kapsamında ilgili şartları sağlayan ve başvuruda bulunan öğrencilere burs verileceği bilgisi kaydedildi. Kurum, stajyer öğrencilere sağlayacağı burs imkânı için bazı şartları öne sürdü. Şartların başında ise başvuruda bulunacak olan öğrencilerin Türkiye’de arkeoloji eğitimi veren bir lisans programında okumaları ve diploma notlarının en az 2,5 olması yer aldı.

TÜBİTAK’ın stajyer arkeologlar için geliştirdiği burs kapsamında öğrenciler Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırması Projesi’nde görevlendirilecekler ve bu sayede öğrencilerin uzman bilim insanları ile birlikte yüzey araştırmalarına katılmaları, mesleki tecrübe edinmeleri sağlanacak.

Sıralamaya Göre Burs İmkânı!

TÜBİTAK’ın arkeoloji öğrencileri dışında diğer bölümlerde okuyan ve staj döneminde olan öğrenciler için geliştirmiş olduğu ikinci burs programının detayları da belli oldu. Kurum STAR hizmeti aracılığı ile üniversiteye giriş sıralamasını ve sıralamaya bağlı olarak not ortalamasını baz alacağını bildirdi.

TÜBİTAK’ın proje bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin sağlamaları gereken sıralama ve not ortalaması şartları şu şekilde belirlendi: