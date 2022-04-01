Rusya-Ukrayna mücadelesinin sona ermesi için oldukça önemli adımlarda bulunan Türkiye, görüşmelerini sürekli olarak devam ettiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile bugün yaptığı görüşmenin detayları...

Rusya-Ukrayna mücadelesinin sona ermesi için oldukça önemli adımlarda bulunan Türkiye, görüşmelerini sürekli olarak devam ettiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile bugün yaptığı görüşmenin detayları...

Ukrayna-Rusya mücadelesinin sona ermesi için gerekli görüşmeleri sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün telefonda görüşme sağladı. Yapılan görüşmelerin ardından İletişim Bakanlığı tarafından bazı açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri ateşkes anlamında oldukça önemli gelişmeler kaydedilmişti. Bu gelişmelerle birlikte her iki tarafta uzlaşmaya çalışırken gerekli adımları atmış oldu. Türkiye’nin etkin rol oynadığı bu gelişmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekli tüm adımları yapmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

İletişim Bakanlığı’nın bugün yapılan görüşme sonrasında yaptığı açıklamalara göre Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin telefon görüşmesinde elden geçirildiği aktarıldı. Erdoğan yaptığı görüşmede, İstanbul’da gerçekleşen Ukrayna-Rusya müzakerelerinin yapıcı ve olumlu geçmesiyle birlikte barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. Rusya’ya yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi Türkiye, tarafların diyaloğu sürdürmesi için gerekli adımları da sürekli olarak atmaya devam etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafların sağduyulu hareket ederek görüşmelerin devam etmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi bir araya getirerek gerekli barış adımlarının sonuçlanmasını dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a müzakere görüşmelerine ev sahipliği yapması nedeniyle teşekkürde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşme sağlamıştı. Yapılan görüşmede İstanbul’da yapılan müzakere konuları ele alındı. Görüşme sırasında müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Tarafların doğru şekilde uzlaşması için sürekli gerekli adımları atan Erdoğan, barışı sağlayabilecek mi? Görüşmeler sırasında Erdoğan, Putin ve Zelenski’nin bulunduğu bir zirvenin Türkiye’de yapılabileceğini belirtti.