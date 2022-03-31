Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Lideri Zelenski ile görüşme sağlayacak mı? Ukrayna-Rusya mücadelesinin bitmesi açısından büyük öneme sahip olan Türkiye, görüşmelere devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Lideri Zelenski ile görüşme sağlayacak mı? Ukrayna-Rusya mücadelesinin bitmesi açısından büyük öneme sahip olan Türkiye, görüşmelere devam ediyor. Bugün saat 20.00 sıralarında görüşmesi beklenilen ikili önemli konular hakkında konuşma sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılan kritik zirve sonrası büyük gelişmeler kaydedilmişti. Yapılan zirvede büyük adımlar atılarak ateşkes süreci için görüşmeler sağlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşme detaylarının ne olacağı herkes tarafından merak edilmekte.

İstanbul'da yapılan zirve sonrasında iki devlet heyetleri de önemli açıklamalarda bulundu. Kritik zirvenin ardından Ukrayna heyetinden yapılan açıklamaya göre “Garantör olarak kimi istiyoruz; BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya, İsrail, Türkiye” ifadelerine yer verildi. Rus heyeti tarafından da yapılan açıklamalara göre “Ukrayna’nın önerilerini Putin’in önüne koyacağız” ifadeleri kullanılmıştı. Yeni gelen gelişmelerle birlikte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 20.00 sıralarında Zelenski ile telefon görüşmesi yapılması bekleniyor.