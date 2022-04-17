Yapılan bazı haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan akşamında Dolmabahçe Sarayı'nda bazı sanatçı ve oyuncularla bir araya gelerek iftar yemeğinde buluştu. Yapılan iftar sonrası Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yapılan bazı haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan akşamında Dolmabahçe Sarayı'nda bazı sanatçı ve oyuncularla bir araya gelerek iftar yemeğinde buluştu. Yapılan iftar sonrası Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yemeğe Katılan Ünlü İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirdiği iftar yemeğinde önemli isimlerle bir araya gelerek bazı açıklamalar yaptı. Kültür ve sanat hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçıların ülkeye kattığı önemi hatırlattı. Özel iftar programında birçok önemli isim yer almaktaydı. İftar programına katılan isimler arasında Alişan Tektaş, Şafak Sezer, Gamze Özçelik, Şükriye Tutkun, Metin Şentürk, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Müşerref Akay, Tamer Karadağlı, Orhan Gencebay, İskender Pala, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Merve Özkaynak, Büşra Kayıkçı, Güher Pekinel, Süher Pekinel, İbrahim Tatlıses, Sami Özer ve Gülsen Budayıcıoğlu gibi önemli isimler bulunmaktaydı.

"Daima Sanatçılarımızın Yanında Yer Aldık"

Erdoğan yaptığı iftar yemeği sonrasında açıklamalarda bulunurken Gençlerimizin geleneksel sanatlarımızdan müziğe kadar her alanda asırlık birikimleri modern yorumlarla harmanlayarak ortaya çıkardıkları ürünleri de yakından takip ediyoruz. İnternetin ve sosyal medyanın verdiği imkanları kullanarak bu eserleri kendi halkımız yanında tüm insanlığın beğenisine sunan sanatçılarımızla gurur duyuyoruz. İlhamını bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten alan hiçbir sanat eserinin başarısız olmayacağına inanıyorum. Biz de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık. Yer almayı sürdüreceğiz. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Son olarak Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasını, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete açarak ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan, demirden, camdan, metalden ibaret kalır. Halbuki biz sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil, bir medeniyet ihyası peşindeyiz. Bunu da inşallah sizlerle birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.