Bir süredir tüm küresel piyasaların en büyük problemi haline gelen enflasyon oranları, ülkemizin de mücadele verdiği ekonomi verilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyonun artması ile birlikte alım gücünün düşmesine yönelik asgari ücrete ikinci bir zammın yapılacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüşken, konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları nokta koydu.

Enflasyonun giderek artması, sene başında asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların bir anda erimesine yol açtı. Giderek artan döviz kurları karşısında değer kaybı yaşayan Türk Lirası, gündelik hayatta en temel ihtiyaçların karşılanması noktasında dahi sıkıntıların yaşanmasına sebep oluyorken, geçtiğimiz hafta asgari ücrete ikinci bir zammın yapılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

AK Partili yetkililerin gündeme getirdiği ikinci asgari ücret zammı iddiası sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin meclise asgari ücrete ikinci zammın yapılabilmesinin kapısının açılması hususunda teklif sunması, vatandaşları konuya dair umutlandırdı. Bir süredir açıklığa kavuşması beklenen asgari ücret zamlarına ilişkin iddia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında netliğe kavuşmuş oldu.

Önce AK Partili Yetkililer “Yapılacak” İmasında Bulundular!

Geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen “asgari ücrete ikinci kere zam yapılacak” iddiası, bir televizyon programına konuk olan Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın açıklamaları sonrasında güçlenmişti. Özkan programda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: “Cumhurbaşkanımız daha önce asgari ücret zamlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Şu an da kanunlar gereği asgari ücrete bir kez zam yapılabiliyor. Ancak bu durumu değiştirmek bizim elimizde. Gerekli gördüğümüz durumlar yaşanması durumunda asgari ücrete bir kez daha zam yapılabilir.”

Sonra Bakan Bilgin Yalanlamıştı!

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ikinci kez zam yapılıp yapılmayacağına dair açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu tartışmaları komik bulduğunu asgari ücrete ilişkin sene başında verilen kararın enflasyon farkı gözetilerek verildiğini söyleyerek, iddiaları kesin bir dil ile yalanlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı!

Gündemde yer alan asgari ücret zammına ilişkin haberlere yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Henüz üçüncü aydayız. Yıl ortasına gelindiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım mevcut durumu önüme getirir. Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında zam durumu söz konusu olduğunda, biz bunu vatandaşımızdan hele ki işçimizden asla esirgemeyiz.”