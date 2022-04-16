Antalya'daki Phaselis Tüneli Açılışında video konferans yoluyla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı açıklamalarda bulundu. İşlerin iyiye gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi Türkiye ekonomisi hakkında net sözler söyledi.

Antalya'daki Phaselis Tüneli Açılışında video konferans yoluyla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı açıklamalarda bulundu. İşlerin iyiye gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi Türkiye ekonomisi hakkında net sözler söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, üretim açısından işlerin daha iyiye gittiğini söylleyerek enflasyon sorununun çözülmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemer – Kumluca Yolu Phaselis Tüneli Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katılım sağlayarak bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında genel anlamda Türkiye'nin gayet iyi şekilde yoluna devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "enflasyonun boynunu kırdığımızda önümüzde engel kalmayacak" ifadelerini kullandı. Yeni açılan Phaselis Tüneli, Antalya'yı Ege ve İç Anadolu'ya bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak. Turizm sektörü açısından en önemli bölgelerden biri olan Antalya, yapılan köprüyle birlikte daha kolay taşıma ve ulaşım sağlayacak.

"İsteyen Herkesin Çalışacak İşi Vardır"

Açıklamalarında işlerin gayet iyiye gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla katılım sağladığı Phaselis Tüneli açılışında Enflasyondaki gidişata da değinen Erdoğan, "Mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumlara itibar edilmemesini istiyorum. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Türkiye siyasi olarak yakı tarihinin en itibarlı konumundadır. Üretim tarafında işler iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimize ulaşmanın önünde hiçbir engel kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Akdeniz sahil yolu üzerine inşa edilen Phaselis Tüneli, bölgenin ekonomisine de katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla açılan tünel 450 Milyon TL'ye mal oldu. Antalya'yı Ege ve İç Anadolu'ya bağlayacak olan tünel toplamda 3,6 km uzunluğunda. Tünel sayesinde birçok avantaja sahip olacak bölge, taşıma ve ulaşım konusunda da rahatlama sağlayacak. Antalya ülkemizin en önemli turizm bölgelerinden biri olmaktadır. Bu bölgenin yeni yatırımlarla birlikte desteklenerek daha iyi noktalara taşınması için çalışmalar devam ediyor.