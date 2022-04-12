12 Nisan Salı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama yaptı mı? Emekliye bayram ikramiyesi arttırıldı mı?

12 Nisan Salı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar açıklandı. Buna göre ise Erdoğan'ın açıkladığı kararlar sonrasında emekli ikramiyelerine gelen zam ne kadar oldu merak ediliyor. Emekli ikramiyelerinin yeni fiyatı ve ne zaman yatırılacağı son haftalarda oldukça sık aratılmıştı. Kabine toplantısı kararı sonrasında ise emeklilerin bu bayram alacağı emekli ikramiyeleri hakkında açıklama yapıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Kararlarını Açıkladı? Emekliye Bayram İkramiyesi Arttırıldı Mı.. İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Emekli ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği gizemini hala koruyorken, kimi uzmanlar şu an bin 100 TL olan emekli ikramiyesinin bin 500 TL’ye çıkacağını, kimi uzmanlar ise yeni ikramiye tutarının 2 bin TL’ye kadar yükseleceğini ifade ediyorlar.

12 NİSAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTTIRILDI MI?

Türkiye'de son haftaların gündemde ki ana maddeleri olan emekli ikramiyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyordu. Gelen açıklamalar doğrultusunda ise emekli ikramiyelerinin 1500 TL ila 2000 TL arasında olması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları açıklarken emekli ikramiyesi ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Gündemde yer alan emekli ikramiyesi konusu halen belli olmazken uzmanlar ise ne kadar olacağı hakkında görüşlerini bildirmeye devam ediyor.

Gündemde yer alan iddialara göre 2000 TL ila 3000 TL arasında olması beklenen emekli ikramiyeleri ile ilgili açıklama gelmezken konu belirsizliğini sürdürüyor. Emeklilerin merakla beklediği haberler arasında yer alan ikramiyelerle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaz iken haftaya alınacak kararların açıklanması bekleniyor.

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