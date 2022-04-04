Açıklanan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçlaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. İşte yaşanan tüm gelişmeler..

Açıklanan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçlaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. İşte yaşanan tüm gelişmeler..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bu dava ,Kemal Kılıçlaroğlu'nun 22 Mart'ta yaptığı grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle gerçekleşti. Açılan tazminat davası aynı zamanda Kemal Kılıçlaroğlu'nun Twitter üzerinden 31 Mart'ta paylaştığı gönderiyi kapsıyor. Kılıçlaroğlu'nun yaptığı açıklamalar ve kullandığı sözler nedeniyle Erdoğan tarafından açılan dava bugün içinde ilk duruşması görüldü. Mahkeme tarafından Kılıçlaroğlu'na uyarılma cezası verildi. Erdoğan tarafından yapılan "O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerine karşılık Twitter üzerinde paylaşımda bulunan Kılıçlaroğlu'na Kişilik haklarını ihlal" suçu gerekçesiyle dava açılmış durumda.

31 Mart'ta yapılan gönderide Kılıçlaroğlu; “Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!” ifadelerini kullandı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Nisan'da verdiği ara kararda, Kılıçdaroğlu'na uyarı cazası veirlmişti. Davanın sürecek olması hakkında bilgiler dolaşmakta. Kılıçlaroğu'nun yaptığı bu paylaşımlara karşılık Erdoğan'ın tazminat davası açması medyanın ilgisini çekmiş durumda.

Önümüzdeki süreçte mahkeme tarafından ne karar verileceğini göreceğiz. CHP lideri bu konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Ayrıntılar ve açıklamalar ilerleyen zamanlarda sitemizde yayınlanarak sizlerle buluşturulacaktır.