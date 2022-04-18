AK Parti tarafından her sene gerçekleştirilen iftar programı bu sene de Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla gerçekleşti. Önemli açıklamaların yapıldığı iftar programında hangi ülkelerin temsilcileri katıldı?

AK Parti tarafından her sene gerçekleştirilen iftar programı bu sene de Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla gerçekleşti. Önemli açıklamaların yapıldığı iftar programında hangi ülkelerin temsilcileri katıldı?

Hangi Ülkeler İftar Programında Bir Araya Geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla gerçekleşen iftar programında birçok ülkenin temsilcisi yer alırken Rusya ve Ukrayna Büyükelçileri de programa katılan kişiler arasındaydı. Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar tarafından iftar programına katılım sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında önemli açıklamalarda bulunurken, Türkiyenin Avrupa Birliği'ndeki konumunun önemi hakkında detaylar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mesnetsiz iddiaların ve sığ değerlendirmelerin aksine Ukrayna bağlamındaki gelişmeler NATO ve ittifak içinde Türkiye'nin önemini açıkça ortaya koymuştur." ifadelerini kullanarak Rusya-Ukrayna mücadelesinde Türkiye'nin önemini bellirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Uluslararası kuruluşlar, salgın döneminde iyi bir intiham veremedi. Bizi birbirimize yakınlaştırması gereken bu salgın tam tersine toplumlar arasındaki durumu kötü hale getirdi. Dayanışmanın gücüne inanarak ilk günden itibaren elimizdeki imkanları tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık. İstanbul'da düzenlediğimiz 3. Afrika Ortalık Zirvesi'nde Afrika'ya 15 milyon doz aşı yardımı yapacağımızı açıkladım. 11 Afrika ülkesine toplam 4 milyon 870 bin doz aşı hibe ettik. Aşı hibemizi ve tıbbı malzeme desteğimizi devam ettireceğiz. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelendiren salgının tüm ülkeler için bir nefis muhakemesi olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2 komşumuz arasında başlayan çatışmalara son verebilmek adına yoğun diplomatik gayret sergiledik. Antalya'da Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını bir araya getirdik. Ardından İstanbul'da müzakere heyetleri bir araya geldi. Somut adımlar kat edildi. Her iki tarafından güven duyduğu ülke olarak biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca her iki tarafta İstanbul'daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduğunu belirtiyor. Sayın Zelenski ve Putin'le düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. İki liderin özellikle Türkiye'de buluşmaları yönünde temennimi iletiyorum. Bu çatışmalar uzadıkça sadece kayıplar değil ekonomik maliyetler de artıyor. Acının yıkımın ve göz yaşının daha fazla sürmesine bigane kalamayız. Bizim kültürde hayırlı işlerde acele edilmesine inanılır." ifadelerine yer verdi.