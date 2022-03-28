Kullanıcıları tarafından beklenen özellik sonunda geliyor. Whatsapp yapacağı güncelleme ile yeni özelliklerin geleceğini duyurdu. İşte gelecek tüm özellikler..

Kullanıcıları tarafından beklenen özellik sonunda geliyor. Whatsapp yapacağı güncelleme ile yeni özelliklerin geleceğini duyurdu. İşte gelecek tüm özellikler.. Whatsapp son zamanlarda aldığı eleştiriler sonrasında yeni özelllikler geleceğini ve bu özellikler için çalıştıklarını belirtti.

Kullanıcıların yetersizliği nedeniyle sürekli şikayette bulunduğu dosya gönderme sınırı sonunda yükseliyor. Whatsapp yapacağı geliştirmeyi duyurarak üzerinde çalışmalar yapıldığını ve en kısa sürede özelliğin geliştirileceğini belirtti.

Günümüzde en çok kullanılan iletişim uygulamalarından biri olan Whatsapp, kullanıcıların sürekli istemesiyle birlikte yeni özelliğini duyurdu. Firma sürekli olarak kendini yenileyerek farklı çalışmalarda bulunmakta. İsteklerin yoğun olmasıyla birlikte çalışmaların devam etmesi ve istenilen özelliklerin zamanında geliştirilerek uygulama üzerine eklenmesi devam ediyor.

Whatsapp Uygulamasına Gelecek Yeni Özellikler

Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların büyük boyuttaki dosyaları paylaşmasını engelliyordu. Whatsapp üzerinden dosya gönderirken 20 MB’lık bir sınır bulunmakta. Kullanıcılar bu sınırın çok yetersiz olduğunu düşünürken sürekli olarak bu limitin arttırılmasını istemekteydi.

Sonunda Whatsapp tarafından gelen açıklamayla birlikte 20 MB‘lık sınırın artarak 2 GB boyutuna yükseltileceği söylendi. WABetaInfo tarafından yapılan açıklama neticesinde Whatsapp’ın dosya gönderimi boyutu limitinin artarak 2 GB olacağı duyuruldu. Bu güncelleme ile birlikte İOS ve android kullanıcıları büyük dosya gönderimini kolay bir şekilde yapabilecekler. Android için 2.22.8.5, 2.22.8.6 ve 2.22.8.7 sürümleri için test edilmeye başlanılan özellik yakın zamanda gelecek. İOS işletim sistemli telefonlar için ise 22.7.0.76 sürümünde test işlemleri yapılmaktadır.

Whatsapp’ın bu yeni özelliği şuan için sadece Arjantin’de yaşatan bazı beta kullanıcıları için geçerli olacak. Testlerin olumlu şekilde sonuçlandırılmasıyla birlikte yeni özellik tüm cihazlara ve modellere uygun şekilde gelecektir. Bir diğer özellik olan mesajlara tepki verme özelliği de beta sürümündeki kullanıcılara açılarak geri bildirimlere göre geliştirmelere devam edilmektedir.